Giải mã bí ẩn trăm năm về lông tơ giúp trị chứng ngứa

Khám phá một hệ thống cảm giác chuyên biệt tạo ra từ loại lông này giúp chúng ta phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn cho chứng ngứa cực kỳ khó chịu.

Các nhà khoa học lần đầu tiên mô tả những sợi lông tơ mềm mại bất thường giống như lông tơ trên chuột cách đây hơn 100 năm. Những sợi lông này đặc biệt phổ biến ở phía sau tai, dưới môi và gần gốc bàn chân.

Những người bị viêm da thường xuyên phải chịu cảnh ngứa ngáy vô cùng khó chịu.

Mặc dù được phát hiện từ rất sớm, chúng lại nhận được tương đối ít sự chú ý từ các nhà nghiên cứu về cảm giác.

Bo Duan, phó giáo sư Khoa Sinh học Phân tử, Tế bào và Phát triển, Đại học Michigan (Mỹ) và nhóm nghiên cứu đã nhẹ nhàng kích thích những sợi lông tơ trên da của chuột bằng một vòng chỉ nhỏ để tạo ra cảm giác ngứa ngáy cơ học. Sau khi xác định được các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm cho phản ứng này, họ đã biến đổi gen các tế bào đó để chúng có thể được kích hoạt bằng ánh sáng xanh.

Chỉ cần chiếu ánh sáng xanh lên chuột đã kích hoạt hành vi gãi tương tự như khi bị kích thích cơ học, cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các tế bào thần kinh này trực tiếp tạo ra cảm giác ngứa.

Lông tơ đào (lông măng) được phát hiện từ hơn 100 năm trước có liên quan mật thiết đến cơ chế gây ngứa.

PGS Duan tin rằng những sợi lông này có thể đã tiến hóa như một hệ thống cảnh báo sớm, báo động cho động vật có vú khi côn trùng hoặc ký sinh trùng tiếp xúc với các vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Mặc dù toàn thân con người được bao phủ bởi lông tơ (trừ lòng bàn tay, bàn chân), nhưng chúng ta không liên tục gãi vì tủy sống chứa các mạch "kiểm soát" thường ngăn chặn các tín hiệu ngứa cơ học, chỉ cho phép chúng đi qua trong những điều kiện cụ thể.

Việc hiểu được cách thức hoạt động của hệ thống cảm giác ẩn này có thể giúp các nhà nghiên cứu thiết kế các phương pháp điều trị mới cho chứng ngứa mãn tính, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mắc các bệnh viêm da mà các triệu chứng vẫn khó kiểm soát bằng các loại thuốc hiện có.

Nghiên cứu về cách thức truyền dẫn tín hiệu từ lông tơ đào đến não bộ có thể kiểm soát triệu chứng ngứa.

Các phương pháp điều trị hiện tại khá hiệu quả đối với chứng ngứa do hóa chất gây ra bởi các chất kích ứng như muỗi đốt hoặc cây thường xuân độc. Tuy nhiên, chúng kém hiệu quả hơn nhiều đối với chứng ngứa dai dẳng liên quan đến viêm da mãn tính. Theo PGS Duan, con đường "ngứa cơ học" mới được xác định có thể cung cấp một mục tiêu hoàn toàn mới cho các liệu pháp trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được các protein ở chuột mang tín hiệu ngứa từ lông đến tủy sống thông qua các tế bào thần kinh này. Khi các tế bào thần kinh của người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với cùng các protein đó, chúng phản ứng theo cách tương tự.