Loài khỉ nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ ria mép như hoàng đế châu Âu

Giải mã

Loài khỉ nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ ria mép như hoàng đế châu Âu

Giữa rừng mưa Amazon rậm rạp, loài khỉ vuốt hoàng đế (Saguinus imperator) gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài độc đáo và tập tính xã hội thú vị.

Bộ ria mép dài khiến loài khỉ này nổi tiếng toàn cầu. Khỉ vuốt hoàng đế dễ nhận biết nhờ bộ ria mép trắng dài cong vểnh sang hai bên, gợi liên tưởng đến các vị hoàng đế châu Âu xưa, từ đó tạo nên cái tên đầy uy quyền và khác lạ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ bé và vô cùng nhanh nhẹn. Trưởng thành, chúng chỉ nặng khoảng 400–500 gram, chiều dài thân chưa đến 30 cm, nhưng lại có khả năng leo trèo, nhảy xa và di chuyển linh hoạt đáng kinh ngạc giữa các tán cây. Ảnh: Pinterest.
Sống theo bầy đàn với cấu trúc xã hội chặt chẽ. Khỉ vuốt hoàng đế thường sống theo nhóm từ 2 đến hơn 10 cá thể, có sự phân chia vai trò rõ ràng, giúp tăng khả năng sinh tồn trước kẻ săn mồi trong rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Con đực đảm nhiệm phần lớn việc chăm sóc con non. Sau khi khỉ cái sinh con, con đực và các cá thể khác trong nhóm sẽ thay nhau bế, chăm sóc và bảo vệ con non, trong khi con mẹ chủ yếu tập trung vào việc cho bú. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng và linh hoạt. Chúng ăn trái cây, côn trùng, nhựa cây, hoa và đôi khi là trứng chim, cho phép loài khỉ này thích nghi tốt với sự thay đổi nguồn thức ăn theo mùa. Ảnh: Pinterest.
Sử dụng âm thanh để giao tiếp trong rừng rậm. Khỉ vuốt hoàng đế phát ra nhiều loại tiếng kêu khác nhau nhằm cảnh báo nguy hiểm, giữ liên lạc với đồng loại hoặc xác định lãnh thổ giữa các nhóm. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở khu vực Amazon phía Tây. Loài này phân bố tại Brazil, Peru và Bolivia, ưa thích rừng mưa nhiệt đới thấp, nơi có tán cây dày và nguồn thức ăn phong phú quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Là loài dễ bị tổn thương trước nạn phá rừng. Khỉ vuốt hoàng đế đang chịu áp lực lớn từ mất môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã, khiến chúng trở thành biểu tượng cho nỗ lực bảo tồn rừng Amazon. Ảnh: Pinterest.
