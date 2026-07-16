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Kho tri thức

Biển Đen chuyển sang màu ngọc lam rực rỡ khi nhìn từ không gian

Biển Đen rực rỡ sắc xanh ngọc lam trong mùa nở rộ tảo lục đơn bào (coccolithophores), loài tảo có lớp vỏ phản chiếu ánh sáng có thể nhìn thấy từ không gian.

Tuệ Minh

Biển Đen, nằm giữa châu Âu và châu Á, nối liền với Địa Trung Hải qua một loạt các tuyến đường thủy, nổi tiếng với làn nước tối màu. Nhưng mỗi mùa xuân và mùa hè, nơi đây lại trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc, với nhiều vùng rộng lớn chuyển sang màu xanh ngọc lam rực rỡ.

Vào ngày 22/6/2026, vệ tinh PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) của NASA đã ghi lại được màn trình diễn màu sắc theo mùa đầy màu sắc này bằng thiết bị OCI (Ocean Color Instrument) của nó.

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Biển Đen đổi sắc thành màu lam ngọc rực rỡ khi chụp từ không gian. Ảnh: PACE//NASA

Các nhà khoa học tin rằng màu xanh ngọc lam nổi bật này đến từ sự bùng phát của tảo vôi (coccolithophore), một loại thực vật phù du siêu nhỏ được bao phủ bởi các tấm canxi cacbonat.

Khi những sinh vật này sinh sôi nảy nở với số lượng khổng lồ vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, lớp vỏ phản chiếu của chúng tán xạ ánh sáng mặt trời và tạo cho đại dương một màu xanh sữa có thể nhìn thấy ngay cả từ không gian.

Vào những thời điểm khác trong năm, các loại tảo hiển vi khác gọi là tảo silic trở nên phong phú hơn. Không giống như tảo lục đơn bào, tảo silic có vỏ silica và thường làm cho Biển Đen trông tối hơn thay vì sáng hơn.

Hiện tượng nở rộ theo mùa lan rộng đến eo biển Bosphorus, tuyến đường thủy hẹp chạy qua Istanbul và nối Biển Đen với Biển Marmara.

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Bức ảnh trước đó (vào tháng 5/2026) chụp eo biển Bosphorus nối Biển Mariana và Biển Đen.

Mặc dù các cá thể tảo vôi (coccolithophore) riêng lẻ quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng quần thể của chúng có thể phát triển dày đặc đến mức toàn bộ vùng biển thay đổi màu sắc.

Vì hiện tượng nở hoa tảo này dễ dàng được phát hiện từ quỹ đạo, nên quan sát vệ tinh cung cấp cho các nhà khoa học một phương pháp quan trọng để theo dõi hệ sinh thái biển ở những khu vực khó thu thập mẫu nước.

Các loài thực vật phù du này cũng đóng vai trò quan trọng trong chu trình carbon của Trái đất. Khi phát triển, chúng hấp thụ carbon từ khí quyển và nước xung quanh.

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Hiện tượng tương tự ghi nhận tại eo biể Manche năm 2020.

Sau khi chết, một phần carbon đó chìm xuống đáy biển, nơi nó có thể được lưu trữ trong thời gian dài, giúp chuyển carbon từ đại dương bề mặt vào kho lưu trữ dài hạn.

Đài quan sát Trái đất của NASA đã tạo ra ảnh vệ tinh này bằng cách sử dụng dữ liệu PACE từ NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview và Trung tâm Lưu trữ Dữ liệu Hoạt động Phân tán Sinh học Đại dương của NASA OB.DAAC.

Bức ảnh được cung cấp bởi Cơ sở Quan sát Trái đất của Phi hành đoàn ISS và Đơn vị Khoa học Trái đất và Viễn thám tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA.

Tảo lam coccolithophore biến đổi mạnh màu sắc của Biển Đen có thể nhìn từ không gian.
SciTech/PACE//NASA
#Hiện tượng nở hoa tảo biển theo mùa #Ảnh vệ tinh và quan sát không gian #Vai trò của tảo coccolithophore trong chu trình carbon #Biến đổi màu sắc của Biển Đen từ không gian #Ảnh hưởng sinh thái của tảo phù du đối với hệ sinh thái biển

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