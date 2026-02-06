Hà Nội

Loài khỉ độc lạ thân mình đen thui... tứ chi như vàng thỏi

Giải mã

Loài khỉ độc lạ thân mình đen thui... tứ chi như vàng thỏi

Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) là loài linh trưởng nhỏ bé vùng Amazon, nổi bật với bộ lông sẫm màu và tứ chi vàng rực.

T.B (tổng hợp)
Đôi bàn tay vàng óng đặc trưng. Khỉ vuốt tay vàng gây ấn tượng mạnh bởi đôi bàn tay và bàn chân có màu vàng cam nổi bật, tương phản rõ rệt với bộ lông đen sẫm trên cơ thể. Đặc điểm này giúp chúng dễ dàng được nhận diện giữa tán rừng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở rừng mưa Amazon. Khỉ vuốt tay vàng phân bố tại các khu rừng nhiệt đới phía bắc Nam Mỹ, đặc biệt ở Brazil, Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp. Chúng phụ thuộc chặt chẽ vào hệ sinh thái rừng rậm nguyên sinh. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Loài khỉ này chỉ dài khoảng 23–28 cm, chưa tính đuôi, với trọng lượng trung bình dưới 600 gram. Dù nhỏ bé, chúng di chuyển rất linh hoạt, có thể nhảy xa giữa các cành cây mà hiếm khi trượt ngã. Ảnh: a-z-animals.com.
Đời sống xã hội theo bầy nhỏ. Chúng thường sống theo nhóm từ 5–15 cá thể, có sự phân chia vai trò rõ ràng. Các cá thể trong đàn liên tục giao tiếp bằng âm thanh, cử chỉ và tiếp xúc cơ thể để duy trì sự gắn kết. Ảnh: a-z-animals.com.
Giao tiếp bằng âm thanh cao và sắc. Loài khỉ này phát ra nhiều âm thanh chói tai, cao và dứt khoát để cảnh báo nguy hiểm hoặc giữ liên lạc trong tán rừng dày đặc. Âm thanh đóng vai trò sống còn trong môi trường tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn tạp linh hoạt. Khỉ vuốt tay vàng ăn trái cây, nhựa cây, mật hoa, côn trùng và cả các động vật nhỏ như thằn lằn hoặc trứng chim. Sự linh hoạt này giúp chúng thích nghi tốt với môi trường rừng thay đổi theo mùa. Ảnh: wikimedia.org.
Chăm sóc con non mang tính cộng đồng. Không chỉ con mẹ, các con đực và cá thể khác trong nhóm cũng tham gia chăm sóc con non. Hành vi “nuôi con tập thể” này giúp tăng tỷ lệ sống sót cho thế hệ mới. Ảnh: beaversbendsafaripark.com.
Đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống. Mặc dù hiện chưa bị xếp vào nhóm nguy cấp cao, khỉ vuốt tay vàng vẫn chịu áp lực từ nạn phá rừng Amazon và buôn bán động vật hoang dã, đe dọa sự tồn tại lâu dài của loài. Ảnh: dreamstime.com.
T.B (tổng hợp)
