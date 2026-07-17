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Kho tri thức

Sau 1 triệu năm nữa, động vật trên Trái Đất sẽ trông như thế nào?

Không ai có thể biết chính xác tương lai của sự sống, nhưng khoa học tiến hóa cho phép chúng ta hình dung xu hướng có thể định hình động vật một triệu năm tới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trên thang thời gian tiến hóa, một triệu năm là khoảng thời gian đủ để nhiều loài thay đổi đáng kể. Tổ tiên của voi ma mút, sói hay con người ngày nay đều khác biệt rõ rệt so với hậu duệ của chúng chỉ sau vài trăm nghìn đến một triệu năm. Tuy nhiên, hướng tiến hóa của các loài không hề được định sẵn mà phụ thuộc vào môi trường sống, khí hậu, nguồn thức ăn và cả tác động của con người.

Ảnh: eldefinido

Nếu xu hướng nóng lên toàn cầu tiếp tục, nhiều loài có thể phát triển các đặc điểm giúp tản nhiệt hiệu quả hơn. Theo quy luật sinh thái học đã được quan sát ở nhiều nhóm động vật, cơ thể nhỏ hơn, tai lớn hơn hoặc chân dài hơn có thể trở nên phổ biến tại những vùng khí hậu nóng. Ngược lại, các loài sống ở vùng cực sẽ phải thích nghi với môi trường ngày càng ít băng hoặc di cư đến những khu vực lạnh hơn.

Ảnh: deviantart

Các thành phố cũng đang trở thành "động lực tiến hóa" mới. Nhiều loài chim, chuột, côn trùng và cáo đã thích nghi với môi trường đô thị bằng cách thay đổi tập tính, chế độ ăn và thậm chí cả hình thái. Sau một triệu năm, nếu các đô thị vẫn tồn tại, rất có thể sẽ xuất hiện những quần thể động vật gần như chỉ sống trong môi trường nhân tạo, với khả năng tận dụng ánh sáng, tiếng ồn và nguồn thức ăn do con người tạo ra.

Ảnh: ielts

Ở đại dương, quá trình axit hóa và nhiệt độ nước tăng có thể tạo áp lực mạnh lên các loài sinh vật biển. Những loài có khả năng chịu nhiệt tốt hoặc sinh sản nhanh sẽ có lợi thế hơn, trong khi nhiều rạn san hô và các sinh vật phụ thuộc vào chúng có thể biến mất hoặc thay đổi hoàn toàn.

Một xu hướng khác là sự tiến hóa ngày càng nhanh dưới tác động của con người. Việc sử dụng thuốc trừ sâu, kháng sinh hay hoạt động săn bắt đã tạo ra áp lực chọn lọc mạnh, khiến nhiều quần thể thay đổi chỉ sau vài chục thế hệ. Trong một triệu năm, những áp lực này có thể tạo ra các loài hoàn toàn mới nếu chúng tồn tại đủ lâu và bị cách ly về sinh sản.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng tiến hóa không có "mục tiêu" tạo ra những sinh vật thông minh hơn hay lớn hơn. Những đặc điểm được giữ lại đơn giản là vì chúng giúp cá thể sinh tồn và sinh sản hiệu quả hơn trong môi trường cụ thể. Nếu môi trường thay đổi theo hướng khác, quá trình tiến hóa cũng sẽ rẽ sang những con đường hoàn toàn khác.

Vì vậy, bức tranh về động vật sau một triệu năm không phải là thế giới của những "quái thú tương lai", mà là kết quả của vô số biến đổi nhỏ tích lũy qua hàng trăm nghìn thế hệ. Điều chắc chắn nhất là sự sống sẽ tiếp tục thích nghi, và nhiều loài trong tương lai có thể sẽ khác xa những gì chúng ta đang thấy ngày nay.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Dự đoán sự tiến hóa của động vật #Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu #Thích nghi trong môi trường đô thị #Tác động của biến đổi đại dương #Chọn lọc tự nhiên và sự thay đổi loài

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