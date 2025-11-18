Hà Nội

Đếm được 3 ngọn núi lửa hoạt động ở vùng đất các thần cư ngụ

Kho tri thức

Vườn quốc gia Tongariro (New Zealand) nổi bật với phong cảnh siêu thực và lịch sử văn hóa bản địa sâu sắc, là một địa điểm vừa linh thiêng vừa kỳ vĩ.

T.B (tổng hợp)
Là vườn quốc gia đầu tiên của New Zealand. Vườn quốc gia Tongariro được thành lập năm 1887 nhằm bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Maori. Ảnh: Pinterest.
Có ba ngọn núi lửa đang hoạt động. Núi Ruapehu, Ngauruhoe và Tongariro sừng sững với các hoạt động địa chất đang diễn ra mãnh liệt, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Hồ Emerald nổi bật với màu xanh lục sáng. Hồ nước này có màu nước độc đáo do khoáng chất núi lửa tạo nên. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái núi lửa phong phú. Vườn quốc gia Tongariro có nhiều loài thực vật quý hiếm thích nghi với đất núi lửa. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với truyền thuyết Maori cổ xưa. Núi ở đây được xem là hóa thân của các vị thần trong thần thoại. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới kép. Đây là một Di sản thế giới trên cả hai phương diện thiên nhiên và văn hóa. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan được chọn làm bối cảnh phim. Nhiều phân cảnh trong “The Lord of the Rings” được quay tại đây. Ảnh: Pinterest
Có những tuyến trekking đẹp nhất thế giới. Tongariro Alpine Crossing là một trong những cung đường trekking nổi tiếng nhất của Vườn quốc gia Tongariro. Ảnh: Pinterest.
