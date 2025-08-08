Hà Nội

Kho tri thức

Băng tan, sững sờ thi thể nguyên vẹn lộ ra sau gần 30 năm biệt tích

Trong lúc di chuyển qua khu vực Thung lũng Lady, Pakistan, một người chăn cừu đã phát hiện thi thể một người đàn ông mất tích 28 năm khi sông băng tan chảy.

Tâm Anh (theo Timesofindia)
Người chăn cừu địa phương tên Omar Khan đã bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông trong sông băng đang tan chảy ở Kohistan, Pakistan khi di chuyển qua khu vực Thung lũng Lady - vùng đất xa xôi và ít người đặt chân tới. Thi hài người đàn ông khá nguyên vẹn, quần áo không bị rách và gương mặt vẫn nhận ra được. Ảnh: tv47.digital.
“Những gì tôi nhìn thấy thật không thể tin nổi. Thi thể còn nguyên vẹn, quần áo không hề rách”, ông Khan nhớ lại khoảnh khắc phát hiện thi thể của ông Naseeruddin (khoanh tròn phải ảnh) dưới sông băng. Ảnh: General Raheel Sharif/Facebook.
Ông Khan sau đó đã thông báo sự việc cho giới chức trách. Theo đó, bên cạnh thi thể người đàn ông, cảnh sát tìm thấy một tấm thẻ căn cước cũ ghi tên Naseeruddin - người từng được báo cáo mất tích vào tháng 6/1997 do rơi xuống khe băng khi đang di chuyển trong khu vực. Ảnh: Getty.
Sau khi xác minh danh tính, cảnh sát liên hệ với người thân của ông Naseeruddin và được biết vào thời điểm mất tích, ông đã cùng người anh là Kathiruddin rời khỏi nhà do mâu thuẫn gia đình. Hai người cưỡi ngựa đi qua Thung lũng Lady. Ảnh: aa.com.tr.
Đến chiều, Naseeruddin bước vào một hang băng. Kathiruddin chờ mãi không thấy em trai trở ra liền trở về làng để nhờ mọi người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gần 30 năm sau khi mất tích, thi hài của Naseeruddin mới được tìm thấy nhờ sông băng tan chảy. Ảnh: hellopakistan.
Theo Giáo sư Muhammad Bilal - Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats Islamabad, khi một thi thể rơi vào khe băng, nhiệt độ cực thấp sẽ khiến quá trình phân hủy bị ngừng lại. Ảnh: pakistantoday.com.
Không khí loãng và thiếu độ ẩm làm thi thể dần được ướp xác tự nhiên, giữ lại hình dáng và trang phục gần như nguyên vẹn. Ảnh: pakistantravelguide.pk.
"Đây là một minh chứng rõ ràng về tốc độ tan băng đang tăng lên do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Khu vực này từng có tuyết quanh năm nhưng vài năm trở lại đây, lượng tuyết giảm mạnh khiến sông băng lộ ra và tan nhanh hơn", Giáo sư Bilal chia sẻ. Ảnh: PA.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
#Băng tan #Thi thể người mất tích #Sông băng tan chảy #Pakistan #Thung lũng Lady #Tác động của biến đổi khí hậu

