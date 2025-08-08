Hà Nội

Hé lộ công thức rượu vang quý tộc 3.700 năm từng bí mật cất giữ

Kho tri thức

Hé lộ công thức rượu vang quý tộc 3.700 năm từng bí mật cất giữ

Hầm rượu vang hoàng gia cổ xưa chứa loại rượu vang hảo hạng, thành phần có thể bao gồm mật ong, bạc hà, tuyết tùng, quế,....

Thiên Đăng (Theo Sci.news)
Tel Kabri là một địa điểm khảo cổ quan trọng nằm ở phía tây Galilee, cách Nahariya, Israel 5 km về phía đông. Vào thời kỳ đồ đồng giữa (năm 1.900-1.600 Trước Công nguyên), địa điểm này là trung tâm một khu định cư lớn của người Canaan, với một cung điện hoàng gia có diện tích ít nhất 6.000 m2, trở thành cung điện thời kỳ đồ đồng giữa lớn nhất được khai quật cho đến nay ở Israel. Ảnh: @Đại học Brandeis.
Và khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Tel Kabri ở Israel này, các chuyên gia khảo cổ học đến từ trường Đại học Brandeis bất ngờ phát hiện một di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Brandeis.
Đó là một hầm rượu vang Canaanite hoàng gia, ước tính có niên đại khoảng 3.700 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Brandeis.
Trong hầm rượu này, các chuyên gia khảo cổ học đến từ Đại học Brandeis tìm thấy khoảng 40 chiếc bình đựng rượu lớn, hầu hết không có tay cầm, cùng một vài chiếc bình nhỏ hơn. Ảnh: @Đại học Brandeis.
Để hiểu rõ hơn về thành phần có trong rượu Canaanite hoàng gia, Tiến sĩ Andrew Koh từ Đại học Brandeis cùng nhóm chuyên gia đã tiến hành thu thập và phân tích các cặn chứa trong các bình rượu vang này. Ảnh: @Đại học Brandeis.
Kết quả cho thấy, cách đây khoảng 3.700 năm trước, tại Tel Kabri, những người làm rượu Canaanite đã sử dụng mật ong, dầu tuyết tùng, cây cyperus, cây bách xù, nhựa cây storax, nhựa cây terebinth, bạc hà, cây sim và quế làm chất phụ gia cho rượu Canaanite để tăng thêm hương vị, loại rượu này dùng để tổ chức tiệc chiêu đãi triều đình, hoàng gia…Ảnh: @Đại học Brandeis.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#hầm rượu vang #hoàng gia #cung điện #tiệc tùng #chiêu đãi

