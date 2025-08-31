Hà Nội

Loài cây 'thiên thần',mang điềm lành, may mắn vào nhà

Giải mã

Loài cây 'thiên thần',mang điềm lành, may mắn vào nhà

Với thân như cây tre, cây cảnh này là biểu tượng của điềm lành, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc, may mắn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cây cảnh phong thủy vừa đẹp mắt vừa dễ chăm sóc, thì thu hải đường thân mía chính là lựa chọn hoàn hảo.
Loài cây này sở hữu lá xanh độc đáo, hoa rực rỡ, khiến không gian sống trở nên sinh động và đầy năng lượng tích cực.
Điểm nổi bật của cây là những đốm bạc lấp lánh trên lá cùng sắc tím huyền bí, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa mới lạ.
Tên gọi thu hải đường thân mía (Begonia cane) xuất phát từ hình dáng thân giống cây sậy, mía – thẳng đứng và có đốt rõ ràng.
Trong họ thu hải đường (Begoniaceae) có hơn 1.400 loài, trong đó nhóm thu hải đường thân mía được yêu thích nhờ dáng cao, lá và hoa ấn tượng.
Đặc biệt, thu hải đường cánh thiên thần (Begonia Angel Wing) với lá giống hình cánh chim là giống cây cực hot, thường được dân chơi cây săn lùng.
Cây có thể trồng trong nhà, ban công hoặc ngoài trời, đặc biệt phù hợp với những khu vực khí hậu ôn hòa, ít sương giá.
Hoa của thu hải đường đa dạng màu sắc: đỏ, hồng, trắng, tím, thậm chí pha trộn nhiều gam màu rực rỡ, thu hút ánh nhìn ngay từ xa.
Lá cây cũng là điểm nhấn trang trí, có hình trái tim, cánh thiên thần, cánh dơi, chấm bi hay bạc phủ tuyết – cực kỳ bắt mắt.
Một số giống nổi bật được nhiều người yêu thích gồm: Begonia Maculata (chấm bi), Begonia Batwing (cánh dơi), Begonia Snowcap (tuyết phủ).
Trong phong thủy, thu hải đường thân mía là biểu tượng của may mắn, tài lộc, thịnh vượng và bảo vệ gia đình khỏi điều xui rủi.
Cây dễ chăm sóc: chỉ cần đất tơi xốp thoát nước tốt, ánh sáng vừa phải, tưới nước khi đất khô và bón phân loãng thường xuyên.
Ngoài ý nghĩa phong thủy, thu hải đường còn giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn cho không gian sống.
Với vẻ đẹp kiêu sa cùng ý nghĩa tốt lành, thu hải đường thân mía xứng đáng là cây cảnh phong thủy hot nhất hiện nay, bạn đã sẵn sàng rước về chưa?
