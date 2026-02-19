Hà Nội

Robot biết nhép miệng, bước tiến giúp giao tiếp tự nhiên hơn

Số hóa

Robot biết nhép miệng, bước tiến giúp giao tiếp tự nhiên hơn

Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia phát triển robot có khuôn mặt và môi đồng bộ với giọng nói, mở ra kỷ nguyên giao tiếp tự nhiên giữa người và máy.

Thiên Trang (TH)
Robot thường gây cảm giác “kỳ lạ” vì môi không cử động giống con người khi nói.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phát triển khuôn mặt robot biết nhép miệng. (Ảnh: Cnet)
Khuôn mặt silicon có nam châm giúp tạo hình môi cho 24 phụ âm và 16 nguyên âm. (Ảnh: Cnet)
AI được huấn luyện từ dữ liệu hình ảnh để đồng bộ chuyển động môi với âm thanh.(Ảnh: Cnet)
Robot Emo ra đời có thể nói nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Pháp đến tiếng Trung và tiếng Ả Rập. (Ảnh: popsci)
Công nghệ này giúp giảm hiệu ứng “thung lũng kỳ lạ” (thuật ngữ chỉ cảm giác giả tạo khi tiếp xúc với robot hình người) và tăng cảm giác tự nhiên khi giao tiếp.
CES 2026 chứng kiến nhiều robot hình người với khuôn mặt và làn da tổng hợp giống thật.
Các chuyên gia khẳng định đồng bộ môi và giọng nói là yếu tố quan trọng để robot hòa nhập đời sống.
Thiên Trang (TH)
#robot #giao tiếp #công nghệ #CES 2026 #đại học Columbia #robot Emo

