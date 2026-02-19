Kỳ thú loài sinh vật không phải động vật cũng chẳng phải thực vật

Ẩn mình trong đất, gỗ mục và không khí, nấm là sinh vật kỳ lạ mang đặc điểm riêng, thách thức cách con người phân loại sự sống.
Sau khi bước vào hành trình làm mẹ, Sam (Nguyễn Hà My) không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn mà còn gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/2, Nhân Mã vạn sự hanh thông, khó khăn nhường chỗ cho danh vọng và tài lộc rực rỡ. Cự Giải chú ý tiết kiệm.
Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia phát triển robot có khuôn mặt và môi đồng bộ với giọng nói, mở ra kỷ nguyên giao tiếp tự nhiên giữa người và máy.
Santa Cruz del Islote, thuộc quần đảo San Bernardo của Colombia, được biết đến là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Cả hai cơ ngơi của vợ chồng NSND Hồng Vân đều được chăm chút tỉ mỉ, trồng nhiều cây ăn trái, rau xanh, hoa lá và nuôi gia cầm.
Trong khi nhiều nghệ sĩ tất bật biểu diễn dịp Tết, Mỹ Tâm lại chọn cho mình nhịp sống chậm, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và sum vầy cùng gia đình.
Gà luộc truyền thống ăn nhiều dễ gây ngán. Đổi cách chế biến bạn sẽ có ngay loạt món gà thơm ngon, đậm vị, giúp bữa ăn ngày xuân thêm phong phú và hấp dẫn.
Sau mùa mai anh đào, Đà Lạt bước vào mùa hoa cải vàng rực rỡ tháng 2-3, phủ kín triền đồi ngoại ô, tạo nên khung cảnh thơ mộng hút du khách.
Năm tuổi Bính Ngọ hứa hẹn thành tựu lớn trong sự nghiệp và tài chính, song cần đề phòng rủi ro và giữ vững tâm lý để thành công trọn vẹn.
Sừng sững giữa lòng Rome hiện đại, đấu trường La Mã ẩn chứa nhiều sự thật lịch sử bất ngờ vượt xa trí tưởng tượng phổ biến.
Từ rất sớm, con người đã quan sát bầu trời đêm và gán cho các thiên thể những ý nghĩa thiêng liêng, dần hình thành tín ngưỡng cổ đại.
Sue Jacquot, 81 tuổi, livestream chơi Minecraft để động viên cháu trai chống ung thư, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu xúc động và ủng hộ mạnh mẽ.
Từ châu Á tới châu Âu, hình tượng con ngựa được nhiều hãng xe lựa chọn làm logo tượng trưng vì vẻ đẹp cũng như sức mạnh và tốc độ của loài vật này.
Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất của Việt Nam dịp Tết đến xuân về, luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.
Nissan Australia vừa ra mắt Nissan X-Trail 2026 phiên bản nâng cấp. Mẫu SUV cỡ trung này hiện có giá khởi điểm từ 38.140 AUD (tương đương khoảng 27.000 USD).
Cùng sinh năm 1990, Phanh Lee và Vũ Thu Hoài là đôi bạn thân lâu năm khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút theo thời gian.
MINI Countryman S Fiery Stallion bản đặc biệt "Ngựa Lửa" thể hiện phong cách mạnh mẽ, kết hợp yếu tố văn hóa châu Á và các công nghệ an toàn hiện đại.
Nhiều phụ kiện USB giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng pin, phần cứng và rò rỉ dữ liệu, người dùng cần cảnh giác khi kết nối với điện thoại.
Những bức ảnh lịch sử đen trắng dưới đây mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống muôn màu của người dân thế giới nhiều năm trước.
Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh - doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 4 người con đều tự lập, ngoan ngoãn.