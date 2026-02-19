Hà Nội

Kỳ thú loài sinh vật không phải động vật cũng chẳng phải thực vật

Giải mã

Kỳ thú loài sinh vật không phải động vật cũng chẳng phải thực vật

Ẩn mình trong đất, gỗ mục và không khí, nấm là sinh vật kỳ lạ mang đặc điểm riêng, thách thức cách con người phân loại sự sống.

T.B (tổng hợp)
Nấm thuộc một giới riêng biệt. Nấm không phải động vật cũng không phải thực vật, mà thuộc giới riêng biệt, gọi là Fungi, có cấu trúc tế bào và cơ chế sinh học khác biệt hoàn toàn với hai nhóm còn lại. Ảnh: Pinterest.
Không quang hợp như thực vật. Khác với cây xanh, nấm không có diệp lục và không tự tạo thức ăn bằng ánh sáng, mà hấp thụ chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh thông qua hệ sợi nấm. Ảnh: Pinterest.
Hệ sợi nấm là cơ thể chính. Phần mà con người thường nhìn thấy chỉ là quả thể; cơ thể thật của nấm là mạng lưới sợi nấm lan rộng dưới đất, có thể trải dài hàng kilômét. Ảnh: Pinterest.
Vai trò phân hủy thiết yếu. Nấm là “nhà tái chế” của tự nhiên, phân giải gỗ, lá và xác sinh vật, giải phóng chất dinh dưỡng trở lại đất và duy trì vòng tuần hoàn sinh học. Ảnh: Pinterest.
Cộng sinh với thực vật. Nhiều loài nấm hình thành quan hệ cộng sinh với rễ cây, giúp cây hấp thu nước và khoáng tốt hơn, đổi lại nấm nhận đường, tạo nên mạng lưới ngầm kết nối cả khu rừng. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản đa dạng và linh hoạt. Nấm có thể sinh sản hữu tính, vô tính hoặc cả hai, phát tán bào tử qua gió, nước hay sinh vật, cho phép chúng tồn tại ở hầu hết mọi môi trường. Ảnh: Pinterest.
Tác động sâu rộng đến con người. Từ thực phẩm, dược phẩm đến kháng sinh và công nghệ sinh học, nấm đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực của đời sống hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Bí ẩn vẫn chưa được khám phá hết. Dù quen thuộc, phần lớn loài nấm trên Trái Đất vẫn chưa được mô tả, khiến giới Fungi trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất của sinh học. Ảnh: Pinterest.
