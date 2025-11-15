Loại cá nhỏ bé nhưng giàu protein giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ sức khỏe

Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.
Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.
Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.
XPeng ra mắt robot hình người Iron với dáng đi uyển chuyển và thiết kế nữ tính, khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có sự nghiệp "lên hương", được Thần Tài gọi tên, giàu có hơn người.
Giữa vùng Andalusia nắng gió, cụm mộ đá Antequera đứng sừng sững như chứng nhân của nền văn minh tiền sử châu Âu.
Các nhà nghiên cứu khẳng định trùm phát xít Adolf Hitler mắc chứng rối loạn di truyền có tên Kallmann, dẫn đến tình trạng khó có con.
Giữa kỷ Phấn trắng, một sinh vật mang hai chiếc sừng quỷ dữ trên đầu đã tung hoành khắp vùng Utah (Hoa Kỳ) – đó chính là khủng long Diabloceratops.
Mẫu xe SUV điện BYD Atto 3 2026 sẽ được trang bị cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) có mật độ năng lượng cao hơn nhiều và dung lượng 74,88 kWh.
Ứng dụng học ngoại ngữ bằng AI Speak từ Hàn Quốc chuẩn bị Mỹ tiến, cạnh tranh trực tiếp với Duolingo.
Cảnh sắc thiên nhiên tại nhiều địa điểm khắp thế giới làm say đắm lòng người.
Từng được biết đến bởi loạt hồi môn cực khủng trong đám cưới, Minh Thư - ái nữ tiệm vàng lớn nhất nhì miền Tây vừa vượt cạn thành công.
Người mẫu Lê Thúy từng cho biết, cô cùng gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà gắn kết như người trong gia đình.
Sự thất thủ của Pokrovsk đã để lộ ra những điểm yếu khó có thể khắc phục của Kiev, khiến Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn “mất máu ở tiền tuyến".
"Nữ hoàng nội y" tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo trứ danh khi lăng xê mốt "no-bra", khoe trọn vòng eo con kiến và vòng một lấp ló.
Trong 5 tháng, giá DRAM đã tăng hơn gấp đôi, vượt tốc độ tăng của vàng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một trận lở đất đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 21 người khác mất tích tại Indonesia.
Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.
Huyền Baby gây chú ý khi biến tấu khăn hiệu thành áo, khiến dân mạng soi ra chi tiết nhỏ trong bộ trang phục.
Trong một bài đăng, Thanh Mèo chia sẻ bí quyết chăm sóc da khi không còn đến spa, cô còn tiết lộ từng bỏ cả tỷ đồng mỗi năm để làm đẹp.
Trong thần thoại Hy Lạp, Satyr là biểu tượng của bản năng tự do và niềm khoái lạc. Sinh vật nửa người nửa dê này luôn say sưa trong rượu và âm nhạc.
Các nhà khoa học đã xác định được một loài tê giác mới từng sinh sống ở Bắc Cực thuộc Canada cách đây khoảng 23 triệu năm.