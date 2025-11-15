Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại cá nhỏ bé nhưng giàu protein giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ sức khỏe

Sống Khỏe

Loại cá nhỏ bé nhưng giàu protein giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ sức khỏe

Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cá kèo không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn được ví như dược liệu tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe từ tiêu hóa đến xương khớp và sinh lý phụ nữ. Ảnh minh hoạ
Cá kèo không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn được ví như dược liệu tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe từ tiêu hóa đến xương khớp và sinh lý phụ nữ. Ảnh minh hoạ
Với vị ngọt mặn, tính bình, cá kèo từ lâu đã được y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc quý, giúp kiện tỳ hóa đàm, dưỡng can thận, thông huyết mạch, lợi thủy, an thai và lợi sữa. Việc thêm cá kèo vào thực đơn không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn là cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ảnh minh hoạ
Với vị ngọt mặn, tính bình, cá kèo từ lâu đã được y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc quý, giúp kiện tỳ hóa đàm, dưỡng can thận, thông huyết mạch, lợi thủy, an thai và lợi sữa. Việc thêm cá kèo vào thực đơn không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn là cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ảnh minh hoạ
Cá kèo đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Những người thường xuyên ăn uống kém, bụng đầy, khó tiêu sẽ nhận thấy sự khác biệt khi bổ sung cá kèo vào chế độ ăn. Các enzyme tự nhiên trong cá kích thích tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện chức năng tỳ vị – yếu tố quan trọng để duy trì năng lượng và sức khỏe đường ruột. Ảnh minh hoạ
Cá kèo đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Những người thường xuyên ăn uống kém, bụng đầy, khó tiêu sẽ nhận thấy sự khác biệt khi bổ sung cá kèo vào chế độ ăn. Các enzyme tự nhiên trong cá kích thích tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện chức năng tỳ vị – yếu tố quan trọng để duy trì năng lượng và sức khỏe đường ruột. Ảnh minh hoạ
Không chỉ tốt cho tiêu hóa, cá kèo còn nổi bật với tác dụng hóa đàm, hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp như ho có đờm hay viêm phế quản. Người sức khỏe yếu, khí huyết suy nhược lâu ngày cũng nên cân nhắc bổ sung cá kèo để tăng cường sức đề kháng và phục hồi năng lượng. Ảnh minh hoạ
Không chỉ tốt cho tiêu hóa, cá kèo còn nổi bật với tác dụng hóa đàm, hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp như ho có đờm hay viêm phế quản. Người sức khỏe yếu, khí huyết suy nhược lâu ngày cũng nên cân nhắc bổ sung cá kèo để tăng cường sức đề kháng và phục hồi năng lượng. Ảnh minh hoạ
Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của cá kèo giúp cơ thể loại bỏ nước dư thừa, rất hữu ích với người mắc bệnh tim mạch hoặc thận. Việc dùng cá kèo thường xuyên giúp giảm sưng phù, cân bằng nước và điện giải, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khỏe khoắn cho cơ thể. Ảnh minh hoạ
Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của cá kèo giúp cơ thể loại bỏ nước dư thừa, rất hữu ích với người mắc bệnh tim mạch hoặc thận. Việc dùng cá kèo thường xuyên giúp giảm sưng phù, cân bằng nước và điện giải, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khỏe khoắn cho cơ thể. Ảnh minh hoạ
Các dưỡng chất trong cá kèo như canxi, phốt pho và omega-3 còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp. Chúng không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn giảm các triệu chứng nhức mỏi, phong tê thấp, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc những ai lao động nặng nhọc. Ảnh minh hoạ
Các dưỡng chất trong cá kèo như canxi, phốt pho và omega-3 còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp. Chúng không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn giảm các triệu chứng nhức mỏi, phong tê thấp, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc những ai lao động nặng nhọc. Ảnh minh hoạ
Cá kèo cũng là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bú. Với hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, cá kèo giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Protein từ cá hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng thường gặp trong thai kỳ. Ảnh minh hoạ
Cá kèo cũng là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bú. Với hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, cá kèo giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Protein từ cá hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng thường gặp trong thai kỳ. Ảnh minh hoạ
Canxi và phốt pho dồi dào trong cá kèo còn giúp tăng cường sức khỏe xương cho mẹ và hỗ trợ thai nhi phát triển hệ xương, răng vững chắc ngay từ trong bụng mẹ. Việc bổ sung cá kèo đều đặn giúp thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tràn đầy năng lượng và bé nhận được nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Ảnh minh hoạ
Canxi và phốt pho dồi dào trong cá kèo còn giúp tăng cường sức khỏe xương cho mẹ và hỗ trợ thai nhi phát triển hệ xương, răng vững chắc ngay từ trong bụng mẹ. Việc bổ sung cá kèo đều đặn giúp thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tràn đầy năng lượng và bé nhận được nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Ảnh minh hoạ
Đối với những người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, khí huyết hư, cá kèo cũng là “liều thuốc tự nhiên” giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng. Thường xuyên dùng cá kèo trong bữa ăn góp phần nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể luôn sảng khoái và tràn đầy sinh lực. Ảnh minh hoạ
Đối với những người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, khí huyết hư, cá kèo cũng là “liều thuốc tự nhiên” giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng. Thường xuyên dùng cá kèo trong bữa ăn góp phần nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể luôn sảng khoái và tràn đầy sinh lực. Ảnh minh hoạ
Cá kèo có thể chế biến đa dạng: Nướng, kho, hấp hay nấu canh. Những món ăn từ cá không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa, xương khớp, sinh lý phụ nữ và khí huyết. Ảnh minh hoạ
Cá kèo có thể chế biến đa dạng: Nướng, kho, hấp hay nấu canh. Những món ăn từ cá không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa, xương khớp, sinh lý phụ nữ và khí huyết. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích sức khỏe từ cá kèo #Các phương pháp chế biến cá kèo đa dạng #cá kèo #dinh dưỡng #sức khỏe #tiêu hóa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT