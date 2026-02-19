Hà Nội

H’Hen Niê thay đổi thế nào sau gần 10 năm giành vương miện hoa hậu?

Giải trí

Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không ngừng thay đổi, trưởng thành hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB H'Hen Niê)
H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, gây chú ý mạnh mẽ với hình ảnh khác biệt so với chuẩn mực hoa hậu trước đó. Thời điểm ấy, cô để tóc tém cá tính, sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, tạo nên dấu ấn riêng khó trộn lẫn.
Tại Miss Universe 2018, H’Hen Niê ghi dấu ấn khi lọt top 5 chung cuộc, trở thành mỹ nhân thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này cho đến nay.
Sau đăng quang, H’Hen Niê tham gia nhiều show thời trang, chương trình truyền hình và các dự án giải trí, nhưng luôn giữ nhịp độ vừa phải. Nàng hậu ưu tiên chất lượng, giá trị lâu dài thay vì xuất hiện dày đặc.
Nhiều năm qua, H’Hen Niê tích cực tham gia các dự án thiện nguyện. Với cô, danh hiệu hoa hậu là cơ hội để lan tỏa điều tích cực, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Từ hình ảnh cô gái tóc ngắn cá tính ngày đăng quang, H’Hen Niê ngày càng biến hóa linh hoạt trong phong cách. Khi mạnh mẽ, lúc nữ tính, nhưng cô vẫn giữ trọn dấu ấn riêng của mình.
Dù có thu nhập cao, H’Hen Niê vẫn duy trì lối sống tiết kiệm, giản dị, đúng với những giá trị mà cô theo đuổi từ trước đến nay.
Trong đời sống cá nhân, H’Hen Niê kết hôn với Tuấn Khôi. Nàng hậu lựa chọn tổ chức đám cưới giản dị, tránh phô trương và đề cao sự bình yên trong cuộc sống hôn nhân.
Tuấn Khôi luôn đồng hành, ủng hộ H’Hen Niê trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào năm 2025, mở ra một chương mới đầy ý nghĩa.
Sau khi sinh con, H’Hen Niê trở lại các hoạt động showbiz một cách chọn lọc. Cô cân bằng giữa vai trò người mẹ và công việc, giữ tinh thần thoải mái, không đặt nặng áp lực.
Chia sẻ về hành trình làm mẹ, H’Hen Niê viết: “Từ lúc mang thai đến thời điểm hiện tại, Hen mến thương và cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà mọi người đã dành cho Hen và gia đình nhỏ. Được làm mẹ, được có thêm một nỗi lo mỗi ngày khiến cuộc sống của Hen trở nên ý nghĩa hơn. Hen luôn cảm thấy hạnh phúc, biết ơn những gì mình đang có và trân trọng tình cảm mà khán giả đã dành cho Hen".
Sau gần 10 năm đăng quang, H’Hen Niê không chỉ là một hoa hậu thành công mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại: độc lập, yêu thương bản thân, trân trọng gia đình và lan tỏa giá trị sống tích cực.
