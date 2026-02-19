Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/2: Nhân Mã cát tinh bảo hộ, quý nhân dẫn lối

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/2: Nhân Mã cát tinh bảo hộ, quý nhân dẫn lối

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/2, Nhân Mã vạn sự hanh thông, khó khăn nhường chỗ cho danh vọng và tài lộc rực rỡ. Cự Giải chú ý tiết kiệm.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nếu có việc gì làm chưa tốt có thể xem xét lại nhiều hơn, tìm đúng nguyên nhân mới có thể tiến bộ. Sự nghiệp: Nhiệm vụ có độ khó, dựa vào thực lực bản thân khó lòng tạo ra thành tích, nên tìm kiếm sự trợ giúp nhiều hơn đừng cảm thấy mất mặt, xử lý xong việc mới là quan trọng. Tài lộc: Khả năng bị kẹt vốn lớn, tạm thời không thể động đậy thì đừng làm loạn, có thể giảm bớt chút tổn thất. Tình cảm: Nửa kia không có tâm trạng giao tiếp với mình, có quá nhiều việc không thể đối phó hết. Sức khỏe: Cẩn thận bệnh thoái hóa đốt sống cổ tái phát.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hành sự không bỏ dở giữa chừng, có kế hoạch riêng và có thể kiên trì. Sự nghiệp: Làm việc vô cùng kiên nhẫn và dẻo dai, đã kiên trì được một thời gian rồi nếu nỗ lực thêm chút nữa sẽ có kết quả tốt xuất hiện, lúc này đừng do dự không được lùi bước. Tài lộc: Thực hiện các dự án theo trình tự vẫn có thể thu được một số lợi nhuận, đừng chê tiền ít. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, tương tác giữa hai người sẽ nhiều lên. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn, không cảm thấy mệt mỏi.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử có những việc tự mình thực hiện không tốn sức, trạng thái nhờ đó cũng trở nên ổn định hơn nhiều. Sự nghiệp: Cứ hành sự theo trình tự là được, các dự án đều khá dễ hoàn thành, không có cảm giác tốn sức, đối với bạn làm việc là chuyện dễ dàng. Tài lộc: Có ý thức tiết kiệm, không còn quá ham mê tiêu tiền nữa. Tình cảm: Bạn và đối phương chung sống khá hòa thuận, không có chuyện gì không vui xảy ra. Sức khỏe: Giữ tâm trạng vui vẻ, bớt nóng nảy là tốt nhất, đừng bận tâm những chuyện không hay.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải cần ưu tiên làm những việc quan trọng hơn, tập trung tinh lực làm việc lớn là tốt nhất. Sự nghiệp: Dễ tạo ra thành tích nhưng cần lưu ý bắt tay vào những khía cạnh quan trọng trước, hành động đa luồng cùng lúc sẽ làm phân tán sự chú ý. Tài lộc: Chỉ cần tiết kiệm nhiều hơn là được, đừng có hành vi tiêu xài bừa bãi, sửa đổi thói quen xấu không có hại gì. Tình cảm: Đôi bên ở bên nhau luôn cảm thấy thoải mái thư giãn, làm việc gì cũng đều nghĩ đến cái tốt của đối phương. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ trở nên bận rộn, rất nhiều việc đang chờ thực hiện và thời gian không còn nhiều. Sự nghiệp: Công việc nhiều không có cách nào khác vẫn phải làm, chi bằng chấp nhận thực tế và giữ tâm thái tốt hơn, vui vẻ vẫn tốt hơn là tâm trạng khổ sở. Tài lộc: Chú ý tiêu dùng tiết kiệm, các khoản chi không cần thiết nên trì hoãn một chút sẽ không có vấn đề gì. Tình cảm: Phàn nàn quá nhiều khi ở bên đối phương không có lợi cho sự phát triển của mối quan hệ, tốt hơn là nên kiểm soát việc bộc phát năng lượng tiêu cực. Sức khỏe: Cẩn thận một chút đừng để bị thương, bảo trọng cơ thể là quan trọng nhất.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ việc không thể lắng nghe những lời khuyên có ích cho bản thân là không tốt, đừng nên quá cố chấp. Sự nghiệp: Cấp trên và khách hàng gặp phải cần bạn nịnh nọt nhiều hơn, khi họ không nghe lời khuyên thì đừng vội vàng, dùng từ ngữ mềm mỏng một chút và bớt đối đầu. Tài lộc: Ham muốn mua sắm quá nhiều là không tốt, có những khoản tiền tiêu xong chắc chắn sẽ hối hận. Tình cảm: Bạn đời tính tình hơi nóng nảy, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng tử tế. Sức khỏe: Gặp chuyện bớt nóng nảy vội vàng, chú ý sức khỏe tim mạch.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hành sự đa phần đều có kết quả tốt, không phụ sự nỗ lực vất vả của bản thân. Sự nghiệp: Làm việc có thành tích, tuy không phải là sự tồn tại quá quan trọng trong đội ngũ nhưng có lòng trách nhiệm, không làm hỏng nhiệm vụ của mình và chịu khó chịu khổ. Tài lộc: Thực hiện dự án theo kế hoạch đa phần đều có thể thu về lợi nhuận, vẫn là có công mài sắt có ngày nên kim. Tình cảm: Nửa kia quan tâm đến bạn khá nhiều, có chuyện gì nhờ vả họ đều sẽ ra tay giúp đỡ. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp muốn sống bình ổn, lười thực hiện những thay đổi. Sự nghiệp: Đa phần là duy trì hiện trạng, hiện tại không có kế hoạch thay đổi, sống qua ngày đoạn tháng là thấy mãn nguyện rồi, bình an vô sự là trạng thái tốt nhất và không muốn cử động. Tài lộc: Làm tốt những dự án đang nắm giữ, những thứ khác tạm thời đừng tham gia vì nguồn vốn có chút không theo kịp. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân thiết hy vọng bạn đời bớt tìm chuyện cho mình, cứ an phận chung sống là được. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có thể gặp được quý nhân, thời điểm mấu chốt sẽ giúp mình thoát khỏi rắc rối. Sự nghiệp: Quý nhân phù trợ tốt, hành sự đáng tin cậy nên đối phương cũng sẵn lòng đến giúp đỡ, bạn là người chân thành, thật thà nên đối phương nâng đỡ cũng không có rủi ro. Tài lộc: Tham khảo thêm ý kiến của những người chuyên nghiệp là tốt nhất, ý thức phòng tránh rủi ro cần được nâng cao. Tình cảm: Bạn và đối phương chung sống rất thiết thực, an tâm, trao đổi mọi chuyện cũng thẳng thắn không giấu giếm. Sức khỏe: Trạng thái tổng thể tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đối nhân xử thế không có chỗ nào sai sót, mọi người đều cho rằng bạn khá chuyên nghiệp. Sự nghiệp: Bản thân bỏ ra nhiều tự nhiên sẽ nhận lại được nhiều, cấp trên và khách hàng đều hài lòng với biểu hiện của bạn, giữ vững phong độ đừng để hỏng việc là được. Tài lộc: Dựa vào dự án có thể thu về một số lợi nhuận khả quan, cơ bản nằm trong dự tính của bản thân. Tình cảm: Giúp đỡ bạn đời trong tình cảm cũng phải chừng mực, đừng để đối phương nảy sinh cảm giác đó là điều hiển nhiên. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều hơn đừng để quá mệt mỏi là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự đa phần đều có thu hoạch, dù không nhiều cũng là sự an ủi, ít nhất chứng minh được năng lực của bản thân. Sự nghiệp: Việc tạo ra thành tích không có vấn đề gì lớn, có lẽ việc bạn phụ trách không quá quan trọng nhưng làm tốt trong khả năng cũng không đơn giản, hãy giữ vững ưu thế đừng để tụt hậu. Tài lộc: Có một số khoản thu nhập, sử dụng hợp lý và đừng cái gì cũng mua là được. Tình cảm: Hai người chung sống hài hòa, gặp chuyện bàn bạc cùng nhau sẽ có kết quả tốt, tình trạng oán trách lẫn nhau rất ít. Sức khỏe: Thể lực có sự hồi phục.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư chú ý tránh xa những việc có rủi ro cao thì tốt hơn. Sự nghiệp: Nơi công sở hành sự phải thêm phần cẩn trọng, có không ít cạm bẫy được ngụy trang rất tinh vi, ý thức tự bảo vệ mình yếu thì dễ chịu thiệt thòi mắc lừa, kẻ khẩu phật tâm xà không hề ít. Tài lộc: Hãy làm tốt những dự án trong tay trước, nếu không có thực lực thì đừng ngưỡng mộ thu nhập của người khác, tham vọng phải tương xứng với năng lực mới tốt. Tình cảm: Bớt chủ động gây chuyện trong mối quan hệ thân thiết, cho đối phương cơ hội cãi vã khiến mọi chuyện khó thu xếp thì không hay. Sức khỏe: Cẩn thận bị cảm lạnh.
