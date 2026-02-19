Vân Trang đa tài, tận hưởng cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân

Hà Nội

Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và các con.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vân Trang)
Vân Trang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng gây chú ý qua loạt phim truyền hình ăn khách như Lối sống sai lầm, Dù gió có thổi, Gia đình phép thuật.
Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên để lại dấu ấn qua các dự án điện ảnh như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Thiên mệnh anh hùng, Cô dâu đại chiến.
Theo Dân Việt, năm 2010, Vân Trang đoạt giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất. Đến năm 2013, cô tiếp tục giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.
Không chỉ đóng phim, Vân Trang còn thử sức ở nhiều vai trò khác như dẫn chương trình, ca hát, cho thấy hình ảnh nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.
Năm 2016, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Việt kiều Quân Lê. Sau hôn nhân, nữ diễn viên dần giảm nhịp độ hoạt động nghệ thuật để ưu tiên cuộc sống gia đình.
Chồng Vân Trang không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng luôn âm thầm ủng hộ vợ. Theo Vietnamnet, cặp đôi vốn trái tính, song đã học cách dung hòa, thấu hiểu nhau qua thời gian.
Sau khi sinh 4 người con, Vân Trang lựa chọn tham gia nghệ thuật có chọn lọc, chỉ nhận dự án phù hợp khi sắp xếp được thời gian cho gia đình.
Cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên gắn liền với những khoảnh khắc giản dị như chăm sóc con cái, nấu ăn, trang trí nhà cửa và tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Gia đình Vân Trang hiện sinh sống trong không gian rộng rãi, tiện nghi tại TP HCM. Tổ ấm được bài trí ấm cúng, đề cao sự riêng tư và cảm giác sum vầy. Vợ chồng Vân Trang hiện tại là chủ khu du lịch sinh thái 50.000m2 (5ha) ở quê nhà Tiền Giang và cơ sở spa.
Dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, mỗi lần lộ diện, Vân Trang vẫn ghi điểm với nhan sắc mặn mà, phong thái điềm đạm của người phụ nữ đã yên bề gia thất.
