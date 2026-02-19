Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota đối mặt kiện tập thể liên quan hộp số UA80, ảnh hưởng cả Lexus

Toyota đối mặt kiện tập thể tại Mỹ liên quan hộp số UA80, bị cáo buộc lỗi thiết kế gây hỏng sớm, ảnh hưởng nhiều mẫu Toyota và cả xe sang Lexus.

Thảo Nguyễn
Video: Toyota và vụ bê bối hộp số UA80 trên nhiều dòng xe.

Theo các tài liệu pháp lý mới, Toyota đang đối mặt với ít nhất ba vụ kiện tập thể liên quan đến hộp số tự động 8 cấp mã UA80. Đơn kiện mới nhất được nộp tại Tòa án Quận bang New Jersey (Mỹ), cho thấy tranh chấp không còn giới hạn ở một khu vực mà đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Các nguyên đơn cho rằng hộp số này tồn tại lỗi thiết kế nghiêm trọng, có thể gây ra hỏng hóc sớm và ảnh hưởng đến độ bền dài hạn cũng như giá trị bán lại của xe.

2-7254.jpg
Toyota đối mặt kiện tập thể liên quan hộp số UA80, ảnh hưởng cả Lexus

Theo nội dung đơn kiện, hộp số UA80 bị cho là gặp hai vấn đề chính. Thứ nhất là lỗi cơ khí khiến nhiệt độ bên trong tăng cao, dẫn đến dầu hộp số bị biến chất nhanh và các chi tiết bên trong bị mài mòn sớm. Thứ hai là lỗi phần mềm điều khiển khiến xe chuyển số quá sớm, tạo áp lực không cần thiết lên hệ thống truyền động.

Các hiện tượng được phản ánh gồm rung giật khi vận hành, trượt số, rò rỉ dầu, mùi khét hoặc thậm chí mất điện khi xe đang di chuyển.

Một trong những nguyên đơn, ông James LaBoutheller, chủ xe Toyota Camry XSE đời 2020, cho biết đại lý đã yêu cầu thay mới hộp số sau khi phát hiện tiếng động bất thường. Toyota được cho là cung cấp linh kiện thay thế, nhưng chi phí nhân công lắp đặt vẫn do khách hàng tự chi trả.

3-8005.jpg
Toyota gồm Sienna đời 2017-2020, Camry đời 2018-2024 và Highlander từ 2017 đến nay đều sử dụng hộp số UA80.

Đơn kiện đề cập đến nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau sử dụng hộp số UA80. Các mẫu Toyota gồm Sienna đời 2017-2020, Camry đời 2018-2024 và Highlander từ 2017 đến nay.

Ngoài ra, hộp số này cũng xuất hiện trên một số mẫu xe Lexus như RX 350, ES 250, ES 350 và TX 350, khiến vụ kiện có khả năng ảnh hưởng đến cả thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn.

Nguyên đơn cáo buộc Toyota đã biết về vấn đề thông qua thử nghiệm nội bộ và phản hồi khách hàng trước khi bán xe ra thị trường, nhưng vẫn tiếp tục phân phối sản phẩm. Đơn kiện cũng cho rằng các bản cập nhật phần mềm nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu đã vô tình làm tăng tốc độ hao mòn hộp số.

Trong khi đó, hãng bị cáo buộc vẫn khẳng định xe vận hành bình thường và từ chối bảo hành trong nhiều trường hợp khi xe vượt ngưỡng số km quy định. Diễn biến pháp lý tiếp theo có thể ảnh hưởng đáng kể đến uy tín thương hiệu cũng như chi phí hậu mãi nếu các cáo buộc được xác nhận.

#Toyota đối mặt kiện tập thể #hộp số UA80 của Toyota #lỗi hộp số UA80 Toyota #Toyota #hộp số UA80 #kiện tụng

Bài liên quan

Xe

Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi hệ thống sấy kính

Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi 6 xe do lỗi hệ thống sấy kính sau ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn, việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện miễn phí.

Video: Alphard - Chiếc MPV "lạ đời" của Toyota.

Toyota Việt Nam vừa triển khai một đợt triệu hồi mới đối với Toyota Alphard, mẫu MPV cao cấp nhất của hãng đang bán tại thị trường Việt Nam với giá trên 4,5 tỷ đồng. Lần này, 6 xe Alphard bị ảnh hưởng do lỗi liên quan đến bộ phân phối nguồn của hệ thống sấy kính sau, một chi tiết tuy nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với tầm nhìn và an toàn khi lái xe trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc nhiều sương mù.

Xem chi tiết

Xe

Gần 5.000 xe Lexus và Toyota hạng sang bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.

Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus GX550 2026.

Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên các xe Toyota và Lexus. Chương trình sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30/12/2025 tại tất cả các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc. Danh sách và số lượng xe Toyota tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Xe

Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động

Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Toyota sẽ phải triệu hồi các mẫu Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid vì lỗi hệ thống truyền động, khiến xe có thể mất lực kéo, dẫn đến dừng xe giữa đường, làm tiềm ẩn nguy cơ gặp hoả hoạn hoặc gây tai nạn cho người sử dụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới