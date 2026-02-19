Toyota đối mặt kiện tập thể liên quan hộp số UA80, ảnh hưởng cả Lexus

Toyota đối mặt kiện tập thể tại Mỹ liên quan hộp số UA80, bị cáo buộc lỗi thiết kế gây hỏng sớm, ảnh hưởng nhiều mẫu Toyota và cả xe sang Lexus.

Video: Toyota và vụ bê bối hộp số UA80 trên nhiều dòng xe.

Theo các tài liệu pháp lý mới, Toyota đang đối mặt với ít nhất ba vụ kiện tập thể liên quan đến hộp số tự động 8 cấp mã UA80. Đơn kiện mới nhất được nộp tại Tòa án Quận bang New Jersey (Mỹ), cho thấy tranh chấp không còn giới hạn ở một khu vực mà đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Các nguyên đơn cho rằng hộp số này tồn tại lỗi thiết kế nghiêm trọng, có thể gây ra hỏng hóc sớm và ảnh hưởng đến độ bền dài hạn cũng như giá trị bán lại của xe.

Theo nội dung đơn kiện, hộp số UA80 bị cho là gặp hai vấn đề chính. Thứ nhất là lỗi cơ khí khiến nhiệt độ bên trong tăng cao, dẫn đến dầu hộp số bị biến chất nhanh và các chi tiết bên trong bị mài mòn sớm. Thứ hai là lỗi phần mềm điều khiển khiến xe chuyển số quá sớm, tạo áp lực không cần thiết lên hệ thống truyền động.

Các hiện tượng được phản ánh gồm rung giật khi vận hành, trượt số, rò rỉ dầu, mùi khét hoặc thậm chí mất điện khi xe đang di chuyển.

Một trong những nguyên đơn, ông James LaBoutheller, chủ xe Toyota Camry XSE đời 2020, cho biết đại lý đã yêu cầu thay mới hộp số sau khi phát hiện tiếng động bất thường. Toyota được cho là cung cấp linh kiện thay thế, nhưng chi phí nhân công lắp đặt vẫn do khách hàng tự chi trả.

Toyota gồm Sienna đời 2017-2020, Camry đời 2018-2024 và Highlander từ 2017 đến nay đều sử dụng hộp số UA80.

Đơn kiện đề cập đến nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau sử dụng hộp số UA80. Các mẫu Toyota gồm Sienna đời 2017-2020, Camry đời 2018-2024 và Highlander từ 2017 đến nay.

Ngoài ra, hộp số này cũng xuất hiện trên một số mẫu xe Lexus như RX 350, ES 250, ES 350 và TX 350, khiến vụ kiện có khả năng ảnh hưởng đến cả thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn.