'Nỗi khổ' của người sinh nhật trùng tết, khi bánh chưng thay bánh kem

Cộng đồng trẻ

'Nỗi khổ' của người sinh nhật trùng tết, khi bánh chưng thay bánh kem

Trong khi 'cả thế giới' đang nô nức đi du xuân, thì có một hội người đang âm thầm 'lệ đổ trong tim' vì cái định mệnh oái oăm khi sinh nhật trùng đúng Tết.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Không khí Tết đang phủ sóng khắp các trang mạng xã hội với những lời hẹn hò, nghỉ ngơi sau một năm dài bận rộn. Thế nhưng, trái ngược với sự náo nức của đa số mọi người, hội 'sinh nhật trùng Tết' lại đang phải đối mặt với một nỗi khổ tâm khó nói. Cảm giác vừa vui vì không khí lễ hội, vừa bực vì ngày đặc biệt của mình bị 'hòa tan' vào bánh chưng, giò chả quả thực là một trải nghiệm dở khóc dở cười.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa được thổi nến trên những chiếc bánh kem bạt ngàn dâu tây hay socola, thì "hội sinh nhật Tết" lại được gia đình chuẩn bị cho một chiếc Bánh Chưng (hoặc bánh tét) phiên bản giới hạn.
Một khoanh giò lụa cắm nến, một chiếc bánh chưng xanh mướt được thắp nến lung linh, hay thậm chí là... một con gà luộc đầy đủ nến hoa là những chiếc bánh kem "của nhà trồng được", vừa tiết kiệm vừa mang đậm không khí ngày Tết.
Kế hoạch tổ chức tiệc tùng hoành tráng tại quán cafe hay đi karaoke thường "phá sản" ngay từ vòng gửi xe. Lý do đơn giản: đứa thì về quê, đứa bận dọn nhà, đứa bận đi chúc Tết họ hàng. Kết quả là chủ nhân bữa tiệc chỉ biết ngồi nhìn điện thoại nhận tin nhắn chúc mừng online mà thôi.
Trong khi người khác có hai dịp để nhận quà trong năm, thì hội này thường nhận được câu nói kinh điển từ người thân: "Thôi, lì xì coi như quà sinh nhật luôn nhé!".
Ai cũng bận ăn Tết, hàng bánh kem chưa mở nên những chiếc bánh sinh nhật đặc biệt như thế này xuất hiện.
Thay vì được nghe nhạc EDM sôi động trong bar, "nhạc nền" cho tuổi mới chính là bài Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy phát đi phát lại ở loa phường hoặc tiếng karaoke "hò hét" của chú bác hàng xóm.
Tuy nhiên, với nhiều người, sinh nhật vào Tết là một điều may mắn bởi chẳng dễ gì ngày thường lại tụ tập được đông đủ những người thân trong gia đình đến như vậy. Đặc biệt với người đi học, đi làm xa nhà.
Dù có chút "thiệt thòi" về quà cáp hay những chiếc bánh kem truyền thống, nhưng việc sinh nhật trùng vào ngày Tết lại là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt.
Đó là lúc được đón tuổi mới trong không khí rộn ràng nhất của cả dân tộc, giữa tình thân ấm áp và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới khởi sắc. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
