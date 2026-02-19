'Nỗi khổ' của người sinh nhật trùng tết, khi bánh chưng thay bánh kem

Trong khi 'cả thế giới' đang nô nức đi du xuân, thì có một hội người đang âm thầm 'lệ đổ trong tim' vì cái định mệnh oái oăm khi sinh nhật trùng đúng Tết.