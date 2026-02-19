Hà Nội

Dàn hot girl 'tuổi ngựa' đình đám một thời nhan sắc thách thức thời gian

Cộng đồng trẻ

Ở tuổi 36, bộ ba Huyền Lizzie - Phanh Lee - Thu Hoài vẫn sở hữu nhan sắc 'lão hóa ngược', xứng danh những quý cô tuổi Ngựa quyến rũ nhất nhì Vbiz.

Trầm Phương
Trong giới giải trí Việt, bộ ba Huyền Lizzie, Phanh Lee và Thu Hoài từ lâu đã nổi tiếng không chỉ bởi tài năng, sự nghiệp thành công mà còn bởi tình bạn bền chặt hơn một thập kỷ. Bước sang ngưỡng tuổi 36, dàn mỹ nhân tuổi Canh Ngọ này vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi sắc vóc ngày càng mặn mà, "lão hóa ngược".
Xuất thân là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, Huyền Lizzie đã có bước chuyển mình ngoạn mục thành một diễn viên thực lực của vũ trụ VTV.
Dù đã là mẹ một con, Huyền Lizzie vẫn duy trì vóc dáng thon gọn nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Gương mặt của cô được nhận xét là ngày càng sắc sảo, hiện đại và sang trọng hơn so với thời mới vào nghề.
Gặt hái thành công vang dội với các vai chính trong Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau. Hiện tại, cô không chỉ là gương mặt đắt show quảng cáo mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt.
Phanh Lee từng là hot girl sở hữu nét đẹp lai Tây đầy cuốn hút. Sau khi kết hôn với tổng giám đốc một tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn, cô chọn lui về chăm sóc gia đình.
Qua hai lần sinh nở, Phanh Lee vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ. Gu thời trang thanh lịch, tối giản nhưng xa xỉ càng tôn lên thần thái của một "phu nhân hào môn". Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng tích cực trên mạng xã hội.
Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống viên mãn, du lịch sang chảnh và là hình mẫu người phụ nữ "bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền" khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thu Hoài không chỉ nổi tiếng với vai trò MC thể thao của K+ mà còn là một diễn viên để lại nhiều ấn tượng.
Thu Hoài sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu nhưng không kém phần quyến rũ. Sau khi lập gia đình và đón quý tử đầu lòng, nhan sắc của cô được đánh giá là ngày càng "nhuận sắc", tràn đầy sức sống.
Cô thành công ở cả vai trò MC, diễn viên và kinh doanh thời trang. Cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã cũng là yếu tố giúp Thu Hoài luôn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện.
