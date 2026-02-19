Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn biểu tượng hai con rắn và một cái thang thế kỷ 19

Kho tri thức

Bí ẩn biểu tượng hai con rắn và một cái thang thế kỷ 19

Được phát hiện trong một cánh đồng, biểu tượng hai con rắn và một cái thang từ thế kỷ 19 ẩn chứa một bí ẩn khó hiểu gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo stilearte)
Thoạt nhìn, nó chỉ giống như một vật thể nhỏ, tối màu, hình dạng bất thường. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay, vẫn còn hằn vết đất, và chỉ khi quan sát kỹ hơn, bản chất của vật thể mới được hé lộ: nó không phải là một mảnh vỡ ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Thoạt nhìn, nó chỉ giống như một vật thể nhỏ, tối màu, hình dạng bất thường. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay, vẫn còn hằn vết đất, và chỉ khi quan sát kỹ hơn, bản chất của vật thể mới được hé lộ: nó không phải là một mảnh vỡ ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Nhà dò tìm cổ vật người Anh Jay Sangster-Hawkins đã tìm thấy nó ở cánh đồng xung quanh Royal Wootton Bassett, một thị trấn ở phía bắc Wiltshire, không xa Swindon, trong một khu vực mà qua nhiều thế kỷ đã xen kẽ những cánh đồng rộng lớn với những ngôi nhà rải rác Thời Hậu Trung Cổ. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Nhà dò tìm cổ vật người Anh Jay Sangster-Hawkins đã tìm thấy nó ở cánh đồng xung quanh Royal Wootton Bassett, một thị trấn ở phía bắc Wiltshire, không xa Swindon, trong một khu vực mà qua nhiều thế kỷ đã xen kẽ những cánh đồng rộng lớn với những ngôi nhà rải rác Thời Hậu Trung Cổ. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Vật thể này rõ ràng là một chiếc trâm cài, hoàn chỉnh về cấu trúc chức năng: một cấu trúc hình tròn kép hình hai con rắn lồng nhau làm từ hợp kim đồng chắc chắn, có một vòng chặn cho kim ghim. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Vật thể này rõ ràng là một chiếc trâm cài, hoàn chỉnh về cấu trúc chức năng: một cấu trúc hình tròn kép hình hai con rắn lồng nhau làm từ hợp kim đồng chắc chắn, có một vòng chặn cho kim ghim. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Loại trâm cài này xét về kỹ thuật và sự phổ biến của nó, cho thấy nó được chế tác vào cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Sau Công Nguyên, với khả năng cao là thuộc thời kỳ Victoria. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Loại trâm cài này xét về kỹ thuật và sự phổ biến của nó, cho thấy nó được chế tác vào cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Sau Công Nguyên, với khả năng cao là thuộc thời kỳ Victoria. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Hợp kim—có lẽ là đồng thau hoặc đồng đỏ—cho thấy dấu vết của quá trình oxy hóa màu xanh lục và bên trong có dấu vết rõ ràng của lớp mạ vàng, hiện đã bị mòn nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở những vị trí nhất định. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Hợp kim—có lẽ là đồng thau hoặc đồng đỏ—cho thấy dấu vết của quá trình oxy hóa màu xanh lục và bên trong có dấu vết rõ ràng của lớp mạ vàng, hiện đã bị mòn nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở những vị trí nhất định. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Ở trung tâm là một chiếc thang thẳng đứng, với các bậc thang được xác định rõ ràng, có hai con rắn uốn lượn cuộn tròn bọc lấy chiếc thang. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Ở trung tâm là một chiếc thang thẳng đứng, với các bậc thang được xác định rõ ràng, có hai con rắn uốn lượn cuộn tròn bọc lấy chiếc thang. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Chiếc trâm cài với kích thước và độ bền chắc, dường như được thiết kế để đeo hàng ngày, chứ không phải dùng trong các nghi lễ, nhưng ý nghĩa biểu tượng của nó vẫn chưa thể giải mã được. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Chiếc trâm cài với kích thước và độ bền chắc, dường như được thiết kế để đeo hàng ngày, chứ không phải dùng trong các nghi lễ, nhưng ý nghĩa biểu tượng của nó vẫn chưa thể giải mã được. Ảnh: @Jay Sangster-Hawkins.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo stilearte)
#Biểu tượng #con rắn #cái thang #trang trí #kim loại #trâm cài

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT