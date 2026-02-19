Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa cải vàng vào mùa, Đà Lạt thêm điểm đến hấp dẫn du khách

Du lịch

Hoa cải vàng vào mùa, Đà Lạt thêm điểm đến hấp dẫn du khách

Sau mùa mai anh đào, Đà Lạt bước vào mùa hoa cải vàng rực rỡ tháng 2-3, phủ kín triền đồi ngoại ô, tạo nên khung cảnh thơ mộng hút du khách.

Vân Giang/ Ảnh FB Bánh Gạo
Sau khi những tán mai anh đào khép lại mùa khoe sắc, Đà Lạt lại bước vào một “chương” mới của sắc màu với những cánh đồng hoa cải vàng bung nở rực rỡ. Từ tháng 2 đến tháng 3 hằng năm, sắc vàng trải dài khắp các vùng ngoại ô, phủ lên cao nguyên một tấm áo tươi sáng, ấm áp và đầy sức sống.
Sau khi những tán mai anh đào khép lại mùa khoe sắc, Đà Lạt lại bước vào một “chương” mới của sắc màu với những cánh đồng hoa cải vàng bung nở rực rỡ. Từ tháng 2 đến tháng 3 hằng năm, sắc vàng trải dài khắp các vùng ngoại ô, phủ lên cao nguyên một tấm áo tươi sáng, ấm áp và đầy sức sống.
Trong tiết trời se lạnh đặc trưng, ánh nắng nhẹ đầu ngày khẽ chạm vào từng chùm hoa nhỏ li ti, khiến cả không gian như bừng sáng. Từng luống cải vàng vươn cao, đan xen nhau tạo thành “biển hoa” rộng lớn, nổi bật trên nền trời xanh và những triền đồi xa xa.
Trong tiết trời se lạnh đặc trưng, ánh nắng nhẹ đầu ngày khẽ chạm vào từng chùm hoa nhỏ li ti, khiến cả không gian như bừng sáng. Từng luống cải vàng vươn cao, đan xen nhau tạo thành “biển hoa” rộng lớn, nổi bật trên nền trời xanh và những triền đồi xa xa.
Từng luống cải vàng vươn cao, đan xen nhau tạo thành “biển hoa” rộng lớn, nổi bật trên nền trời xanh và những triền đồi xa xa.
Từng luống cải vàng vươn cao, đan xen nhau tạo thành “biển hoa” rộng lớn, nổi bật trên nền trời xanh và những triền đồi xa xa.
Hoa cải ở Đà Lạt vốn được trồng với mục đích lấy hạt giống và tinh dầu, tập trung chủ yếu ở những vùng ngoại ô yên bình. Thế nhưng khi mùa hoa nở rộ, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh và trải nghiệm không gian đồng quê.
Hoa cải ở Đà Lạt vốn được trồng với mục đích lấy hạt giống và tinh dầu, tập trung chủ yếu ở những vùng ngoại ô yên bình. Thế nhưng khi mùa hoa nở rộ, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh và trải nghiệm không gian đồng quê.
Những lối đi nhỏ len giữa ruộng hoa, cối xay gió, triền đồi hay chiếc xe đạp mộc mạc đặt giữa “biển vàng” tạo nên khung hình đầy chất thơ.
Những lối đi nhỏ len giữa ruộng hoa, cối xay gió, triền đồi hay chiếc xe đạp mộc mạc đặt giữa “biển vàng” tạo nên khung hình đầy chất thơ.
Không chỉ thu hút các tín đồ sống ảo, cánh đồng hoa cải còn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều bộ ảnh cưới lãng mạn. Sắc vàng tươi tắn kết hợp với ánh nắng dịu và làn gió cao nguyên mang đến cảm giác trong trẻo, tinh khôi, giúp mỗi khung hình đều trở nên mềm mại và tràn đầy cảm xúc.
Không chỉ thu hút các tín đồ sống ảo, cánh đồng hoa cải còn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều bộ ảnh cưới lãng mạn. Sắc vàng tươi tắn kết hợp với ánh nắng dịu và làn gió cao nguyên mang đến cảm giác trong trẻo, tinh khôi, giúp mỗi khung hình đều trở nên mềm mại và tràn đầy cảm xúc.
Điểm đặc biệt của mùa hoa cải vàng không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở hương thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Mùi hương nhẹ nhàng quyện cùng không khí mát lành khiến du khách cảm thấy thư thái, dễ chịu. Thời điểm lý tưởng để tham quan thường là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng dịu, không quá gắt, thuận lợi cho việc dạo chơi và chụp ảnh.
Điểm đặc biệt của mùa hoa cải vàng không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở hương thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Mùi hương nhẹ nhàng quyện cùng không khí mát lành khiến du khách cảm thấy thư thái, dễ chịu. Thời điểm lý tưởng để tham quan thường là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng dịu, không quá gắt, thuận lợi cho việc dạo chơi và chụp ảnh.
Du khách có thể tìm đến một số khu vực nổi tiếng như Cầu Đất Farm, làng hoa Vạn Thành hay dọc đường Hoàng Văn Thụ để ngắm trọn vẻ đẹp của mùa hoa cải vàng. Mỗi nơi mang một nét riêng, song đều chung sắc vàng trải rộng và khung cảnh yên bình đặc trưng của Đà Lạt.
Du khách có thể tìm đến một số khu vực nổi tiếng như Cầu Đất Farm, làng hoa Vạn Thành hay dọc đường Hoàng Văn Thụ để ngắm trọn vẻ đẹp của mùa hoa cải vàng. Mỗi nơi mang một nét riêng, song đều chung sắc vàng trải rộng và khung cảnh yên bình đặc trưng của Đà Lạt.
Mùa hoa cải không kéo dài quá lâu, chỉ rực rỡ trong vài tuần ngắn ngủi. Chính vì vậy, khoảng thời gian tháng 2-3 trở thành “lời hẹn” đặc biệt dành cho những ai yêu cao nguyên mộng mơ. Nếu lỡ nhịp mai anh đào, du khách vẫn có thể tìm thấy một Đà Lạt đầy sức sống và dịu dàng trong sắc vàng óng ả của mùa hoa cải, một vẻ đẹp giản dị nhưng đủ để khiến lòng người xao xuyến.
Mùa hoa cải không kéo dài quá lâu, chỉ rực rỡ trong vài tuần ngắn ngủi. Chính vì vậy, khoảng thời gian tháng 2-3 trở thành “lời hẹn” đặc biệt dành cho những ai yêu cao nguyên mộng mơ. Nếu lỡ nhịp mai anh đào, du khách vẫn có thể tìm thấy một Đà Lạt đầy sức sống và dịu dàng trong sắc vàng óng ả của mùa hoa cải, một vẻ đẹp giản dị nhưng đủ để khiến lòng người xao xuyến.
Vân Giang/ Ảnh FB Bánh Gạo
#Mùa hoa cải vàng Đà Lạt #Du lịch mùa hoa cải #Khung cảnh đồng quê Đà Lạt #Ảnh cưới và chụp hình nghệ thuật #Điểm đến nổi bật ngoại ô Đà Lạt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT