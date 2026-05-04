Loại bỏ u mí mắt tồn tại hàng chục năm cho cụ bà 70 tuổi

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng u mí mắt kéo dài có thể phát triển lớn, gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng nhãn cầu và thẩm mỹ khuôn mặt.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u mí mắt cho bệnh nhân nữ 70 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khối u đã xuất hiện từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ việc can thiệp có thể ảnh hưởng đến thị lực, bà đã chấp nhận “sống chung” với khối u trong suốt nhiều thập kỷ.

Chỉ đến khi khối u phát triển lớn, gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày, bệnh nhân mới quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám.

Khối u của bệnh nhân trước phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, sau khi được thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là khối u lành tính vùng da mí mắt, góc mắt. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u nhằm cải thiện chức năng thị giác và đảm bảo thẩm mỹ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, chính xác, bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng của mắt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, được xuất viện chỉ sau 1 ngày.

Trước khi ra viện, bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết mổ tại nhà và hẹn tái khám sau 1 tuần.

Bác sĩ Cù Thị Hoa – bác sĩ chuyên khoa Mắt, đang công tác tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: “U mí mắt là tình trạng xuất hiện khối u tại vùng mí, đa số là lành tính như u nang bã, u mỡ hoặc u tuyến.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để kéo dài, khối u có thể phát triển lớn, gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ nhãn cầu và thẩm mỹ khuôn mặt.

Mắt bệnh nhân 1 tuần sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vì vậy, người dân khi phát hiện bất thường vùng mắt nên đi khám sớm để được tư vấn và xử trí kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống”.

Sống Khỏe

Rận mu ký sinh ở mí mắt người phụ nữ

Bệnh nhân nữ 54 tuổi mắc rận mu ký sinh trên mí mắt, được điều trị nhanh chóng để tránh biến chứng nhiễm trùng.

Ngày 16/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt - ca bệnh khá hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Sống Khỏe

Tạo hình vạt cơ trán chữa mắt bị “che rèm” từ thuở lọt lòng ở cụ ông 65 tuổi

Chỉ cần sai lệch vài milimet trong phẫu thuật cũng có thể gây mất cân xứng mi mắt, ảnh hưởng đồng thời đến chức năng thị giác và thẩm mỹ khuôn mặt.

Sống chung với tình trạng mí mắt trái sụp hoàn toàn, che khuất tầm nhìn suốt hơn 6 thập kỷ, cụ ông 65 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương "giải phóng" đôi mắt bằng kỹ thuật tạo hình vạt cơ trán.

65 năm nhìn đời qua "khe cửa hẹp"

Sống Khỏe

Cơn đau đầu kéo dài, sụp mí không ngờ đột quỵ tuyến yên

Đau đầu là triệu chứng rất thường gặp nhưng đau đầu kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đau đầu kéo dài suốt nhiều tuần, kèm theo sụp mí mắt và nhìn mờ, cô gái trẻ không ngờ mình đang đối mặt với bệnh lý đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.

Các bác sĩ khoa Sọ não Cột sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã kịp thời phẫu thuật nội soi lấy u qua đường mũi, giúp bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn khối u và hồi phục tích cực. Trường hợp này là lời cảnh báo người dân đừng nên chủ quan với những cơn đau đầu dai dẳng.

