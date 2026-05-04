Loại bỏ u mí mắt tồn tại hàng chục năm cho cụ bà 70 tuổi

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u mí mắt cho bệnh nhân nữ 70 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khối u đã xuất hiện từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ việc can thiệp có thể ảnh hưởng đến thị lực, bà đã chấp nhận “sống chung” với khối u trong suốt nhiều thập kỷ.

Chỉ đến khi khối u phát triển lớn, gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày, bệnh nhân mới quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám.

Khối u của bệnh nhân trước phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, sau khi được thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là khối u lành tính vùng da mí mắt, góc mắt. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u nhằm cải thiện chức năng thị giác và đảm bảo thẩm mỹ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, chính xác, bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng của mắt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, được xuất viện chỉ sau 1 ngày.

Trước khi ra viện, bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết mổ tại nhà và hẹn tái khám sau 1 tuần.

Bác sĩ Cù Thị Hoa – bác sĩ chuyên khoa Mắt, đang công tác tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: “U mí mắt là tình trạng xuất hiện khối u tại vùng mí, đa số là lành tính như u nang bã, u mỡ hoặc u tuyến.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để kéo dài, khối u có thể phát triển lớn, gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ nhãn cầu và thẩm mỹ khuôn mặt.

Mắt bệnh nhân 1 tuần sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vì vậy, người dân khi phát hiện bất thường vùng mắt nên đi khám sớm để được tư vấn và xử trí kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống”.

