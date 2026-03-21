Liệu tương lai sẽ có đồng nghiệp robot trong không gian?

Sự tích hợp giữa con người và robot máy móc là hướng phát triển của tương lai hàng không vũ trụ.

Theo các báo cáo truyền thông gần đây của Trung Quốc, ông Yang Liwei - phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ - đã chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về việc theo đuổi ước mơ du hành vũ trụ.

Khi được hỏi liệu "đồng nghiệp robot" có xuất hiện trong không gian trong tương lai hay không, ông Yang Liwei cho biết sự hợp tác giữa người và robot máy móc là hướng đi của tương lai, cho phép con người và robot cùng hợp tác với nhau.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, robot của chúng ta hoàn toàn có thể làm việc cùng chúng ta để thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm thăm dò không gian trong tương lai", ông Yang Liwei nói.

Trong khi đó, khi thảo luận về chủ đề "du lịch vũ trụ" đang thu hút sự quan tâm của người dân, ông Yang Liwei tiết lộ rằng, các công nghệ liên quan đang dần có những bước đột phá, người khỏe mạnh hoàn toàn có thể thích nghi với môi trường vũ trụ sau một thời gian huấn luyện ngắn. Trong tương lai, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho người dân bình thường được du hành vào trong vũ trụ.

Liu Jizhong, kỹ sư trưởng của sứ mệnh Tianwen-3, đã giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong chương trình thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc. Hiện nay, chương trình thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc đang tiến triển một cách có trật tự theo kế hoạch. Tàu Tianwen-2, được phóng thành công năm ngoái, đã di chuyển được khoảng 700 triệu km và sẽ đến tiểu hành tinh 2016HO3 trong năm nay để tiến hành thám hiểm thăm dò kèm theo.

Năm nay, Trung Quốc cũng có kế hoạch phóng tàu Chang'e-7, với nhiệm vụ chính là tiến hành thăm dò khoa học và tài nguyên tại chỗ ở cực Nam Mặt trăng và xây dựng một hệ thống thăm dò toàn diện bao gồm quỹ đạo, hạ cánh, di chuyển và bay trên vùng cực Nam Mặt trăng.

