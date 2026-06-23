Liều lĩnh "cấy bi" tại nhà, nam đầu bếp suýt mất chức năng đàn ông

Tự ý "cấy bi" tại nhà để tăng bản lĩnh đàn ông, khiến vùng kín bị rách, tụ máu nặng, bác sĩ khuyến cáo không tự ý làm thủ thuật "chui", nguy hiểm tính mạng

Các bác sĩ khoa Ngoại thận – Tiết niệu – Nam học thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa kịp thời phẫu thuật cấp cứu, cứu nguy cho một nam bệnh nhân bị chấn thương bộ phận sinh dục vô cùng nghiêm trọng. Đáng nói, nguyên nhân xuất phát từ việc bệnh nhân tự ý thuê dịch vụ "cấy bi" tại nhà để tăng bản lĩnh đàn ông.

Bệnh nhân là anh H.M.Đ (31 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), hiện đang làm đầu bếp cho một quán ăn tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Rước họa vào thân vì tin quảng cáo trên mạng

Trước đó, do tin vào những lời quảng cáo đường mật về dịch vụ "cấy bi" trên mạng xã hội, tối ngày 18/6, anh Đ. đã liên hệ và thuê một thợ "tay ngang" đến nhà để thực hiện thủ thuật. Tuy nhiên, ngay khi vừa làm xong, "cậu nhỏ" của anh lập tức có biểu hiện sưng vù, bầm tím và đau nhức dữ dội.

Thấy có điềm chẳng lành, anh Đ. yêu cầu người thợ tháo bi ra. Thế nhưng, dù đã lấy bi ra ngoài, tình trạng sưng nề và tụ máu vẫn tiếp tục lan rộng dữ dội. Quá hoảng sợ, rạng sáng ngày 19/6, nam thanh niên phải lao vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận do quá trình can thiệp không đảm bảo chuyên môn, bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, rách cân trắng vật hang khiến máu chảy ồ ạt và tụ lại bên trong. Dù được giải thích rõ mức độ nguy hiểm và chỉ định mổ khẩn cấp, nhưng vì tâm lý e ngại, anh Đ. đã ký cam kết từ chối điều trị để về nhà tự theo dõi.

Đến tối cùng ngày, hậu quả nhãn tiền ập đến. Khối máu tụ bên trong phình đại khiến bộ phận sinh dục của anh Đ. sưng to gấp 2 - 3 lần bình thường, cơn đau vượt quá sức chịu đựng. Lúc này, anh mới vội vàng quay lại bệnh viện cầu cứu.

Ca phẫu thuật nghẹt thở và lời cảnh tỉnh từ chuyên gia

BSCKI. Nguyễn Văn Nguyên (Phó Khoa Ngoại thận – Tiết niệu – Nam học, phẫu thuật viên chính) cho biết, trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện có đến 2 vết rách ở cân trắng vật hang do vật nhọn đâm thủng trong lúc làm thủ thuật "chui". Máu từ thể hang phun ra xối xả, tạo thành khối máu tụ lớn lan từ dương vật xuống tận vùng bìu. bác sĩ đã nhanh chóng làm sạch khối máu tụ, kiểm soát tổn thương và khâu phục hồi vết rách. Nhờ cấp cứu kịp thời, đến ngày thứ 3 sau mổ, sức khỏe anh Đ. đã ổn định, giảm sưng, hết đau và chuẩn bị được xuất viện.

Anh Đ, được điều trị hậu phẫu sau ca mổ tại Bệnh viện. Ảnh: N.L./Nguồn SKĐS

Theo Ths.Bs.Hoàng Văn Chúc, người trực tiếp điều trị hậu phẫu cho bệnh nhân, chấn thương dương vật là một cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân không được can thiệp kịp thời, khối máu tụ chèn ép sẽ gây hoại tử hoặc hình thành sẹo xơ, dẫn đến biến dạng, cong vẹo dương vật. Nguy hiểm hơn, tổn thương này có thể khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, rối loạn cương dương, thậm chí mất hoàn toàn chức năng sinh lý và tước đi quyền làm cha sau này.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý thực hiện các thủ thuật xâm lấn vùng sinh dục tại nhà, không tin theo các quảng cáo dịch vụ "chui" không được cấp phép và không có chuyên môn y tế trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu thẩm mỹ hoặc chăm sóc sức khỏe nam khoa, người dân cần đến các bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám an toàn. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau nhiều, sưng nề, bầm tím, chảy máu sau va chạm hoặc sau các can thiệp vùng kín, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức, tuyệt đối không trì hoãn vì tâm lý e ngại kẻo phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc suốt đời.