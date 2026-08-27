Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 47 cá nhân

29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội được vinh danh.

Theo Quyết định số 663/QĐ-LHHVN ngày 24/8/2026 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quyết định do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ký ngày 24/8/2026.

Công tác thi đua, khen thưởng tại Đại hội chiều 27/8.

Danh sách tập thể được khen thưởng gồm nhiều tổ chức hội chuyên ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương cùng các đơn vị trực thuộc.

Trong đó có Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Bảo vệ Thực vật Việt Nam, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, Tổng hội Cơ khí Việt Nam, Hội Giống cây trồng Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, thực phẩm Việt Nam, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam và Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam.

Khối Liên hiệp Hội địa phương có các đơn vị tại An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hải Phòng, Đắk Lắk, Hà Nội, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Sơn La và Vĩnh Long.

Các đơn vị khác được khen thưởng gồm Nhà xuất bản Tri thức, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Trung tâm Phát triển xanh, Trung tâm Ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng, Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC, Viện Nghiên cứu và Đào tạo tiêu hóa gan mật, Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền, Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS và một số đơn vị chuyên ngành.

Ở khối cá nhân, danh sách khen thưởng gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, nhà khoa học và những người đang công tác tại Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương.

Đáng chú ý có ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam; bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng Ban Tư vấn phản biện; ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức; ông Trần Xuân Việt, Quyền Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế và bà Nguyễn Mai Hương, Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống.

Danh sách còn có lãnh đạo, cán bộ của các hội chuyên ngành và Liên hiệp Hội địa phương như bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM; bà Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; bà Hà Hoàng Yến, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam VIFOTEC cùng nhiều cá nhân khác.

Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện trong dịp Đại hội IX, qua đó ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức, các hội thành viên và các đơn vị trong hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời tạo động lực tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ 2026-2031.