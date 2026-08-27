Báo Tri thức và Cuộc sống cùng 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam

9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam, là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Đại hội lần thứ IX là sự kiện quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Đại hội, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-LHHVN ngày 25/8/2026 về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua.

Theo quyết định, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam, là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống đại diện cho tập thể nhận cờ thi đua.

Các tập thể được tặng Cờ gồm: Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam; Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Hội Vật lý Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; Báo Tri thức và Cuộc sống; Tạp chí Kinh tế môi trường, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các quy định của Chính phủ về thi đua, khen thưởng, Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam và kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc được xem là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, đồng thời góp phần động viên các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí thức đối với quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.