Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Báo Tri thức và Cuộc sống cùng 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam

9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam, là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025.

Thiên Tuấn

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra.

kto-tl_2aoboquqfjotx5rhfr3fluxyn6stordxjhzrlwtu.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Đại hội lần thứ IX là sự kiện quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Đại hội, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-LHHVN ngày 25/8/2026 về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua.

Theo quyết định, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam, là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025.

2aoboquqgd9yyv1ngknvkscvc2dkxxvdnwazzyjy.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống đại diện cho tập thể nhận cờ thi đua.

Các tập thể được tặng Cờ gồm: Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam; Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Hội Vật lý Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; Báo Tri thức và Cuộc sống; Tạp chí Kinh tế môi trường, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các quy định của Chính phủ về thi đua, khen thưởng, Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam và kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc được xem là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, đồng thời góp phần động viên các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí thức đối với quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

#cờ thi đua #báo tri thức cuộc sống #liên hiệp hội việt nam #đại hội #tri thức

Bài liên quan

Chính trị

Đại biểu hào hứng trải nghiệm đọc báo KH&ĐS thời 5.0

Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt KH&ĐS.

kto-tl_ta922064.jpg

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gian trưng bày của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong đó có ấn phẩm in đặc biệt Khoa học và Đời sống (KH&ĐS) - Báo Tri thức và Cuộc sống thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm báo chí công nghệ số của Báo Tri thức và Cuộc sống tại Đại hội.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phát huy trí tuệ, góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

kto-tl_ta922175.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới