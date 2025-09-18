Lê Minh Ngọc tiết lộ áp lực khi đóng phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”

Ca sĩ Lê Minh Ngọc tiết lộ, cô áp lực khi vừa là ca sĩ chính vừa đảm nhận 2 vai diễn trong phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai".

Xúc động với "Lá thư gửi tương lai”

Phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng. Chỉ trong 45 phút, nhưng bằng chuyện kể, bằng âm nhạc, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc.

Chuyện phim kể về Ngọc (Lê Minh Ngọc đóng) - một sinh viên Nhạc viện đang loay hoay, mất phương hướng trên con đường nghệ thuật. Đang suy tư về chặng đường phía trước, Ngọc nhận được tin bà ốm nên ngay lập tức cô về quê.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc. Ảnh: BTC

Những ngày chăm sóc bà Nhớ - bà nội Ngọc (NSND Lan Hương Bông), Ngọc tình cờ phát hiện ra những lá thư của ông Tâm (là cụ của Ngọc) gửi cho con gái là bà Nhớ. Qua từng dòng chữ thấm đẫm tình cha con, Ngọc được sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc.

Với quyết tâm giúp bà Nhớ thực hiện tâm nguyện cuối đời - tìm được phần mộ người cha liệt sĩ, Ngọc đã dùng mạng xã hội để kết nối, tìm lại đồng đội cũ của ông Tâm và đưa hài cốt ông về quê nhà. Trên hành trình đó, Ngọc không chỉ tìm thấy cảm xúc thật sự cho tiếng hát của mình, mà còn hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Bức thư cuối cùng của ông Tâm gửi tương lai trở thành một thông điệp thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.

Lê Minh Ngọc gây bất ngờ khi hát nhạc thính phòng. Ảnh: BTC

Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một thước phim lịch sử, mà là nhịp cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Một bên là quá khứ hào hùng với những hy sinh thầm lặng, một bên là hiện tại tự hào với trách nhiệm tri ân và gìn giữ. Lá thư gửi tương lai là lời giải đáp xúc động cho câu hỏi: Làm thế nào để những người trẻ chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh có thể thấu hiểu và mang trong mình trái tim yêu nước?

Thông qua hành trình “giải mã” những bức thư phủ bụi thời gian của người lính Tâm, thế hệ trẻ - đại diện là cô sinh viên Ngọc - đã sống lại những năm tháng bi tráng của dân tộc. Chính ký ức ấy trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng, thổi hồn vào hiện tại. Đó là sự tiếp nối trọn vẹn nhất, là “lá thư” từ quá khứ cuối cùng cũng đã tìm được người nhận cho tương lai”.

Bước ngoặt của Lê Minh Ngọc

Trong phim, sự xuất hiện của Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc trong vai trò hát chính và đóng hai vai - Ngọc và bà Nhớ lúc trẻ gây bất ngờ. Từ một giọng ca quen thuộc với dân gian, lần này Lê Minh Ngọc hoàn toàn chuyển mình, hát nhạc thính phòng. Một sự chuyển mình đầy bản lĩnh, mang đến làn gió tươi mới cho những ca khúc đi cùng năm tháng. Cách hát của Lê Minh Ngọc nhẹ nhàng, lắng đọng, lãng mạn, nhưng vẫn ngân vang sự hào hùng, oanh liệt góp phần tạo thêm những cảm xúc đặc biệt cho bộ phim.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ: “Thực ra không phải bây giờ tôi mới bỗng dưng chuyển mình trong nghệ thuật. Ngay sau giải Quán quân cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022, tôi đã định hướng cho bản thân sẽ chuyển sang hát thính phòng vì… mê. Tôi cảm thấy khi hát thính phòng, tôi trong âm nhạc giống… tôi hơn, đôi khi có cảm giác như được trở về là chính mình. Bởi vậy, tôi đã không ngừng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc để hát thính phòng tốt hơn.

Năm 2023, tôi đã tham gia Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và giành giải Nhất. Giải thưởng này giúp tôi tự tin vào bản thân khi quyết định phát triển bản thân, theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Vì vậy, khi Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam tin tưởng giao cho tôi thể hiện những ca khúc gắn liền với lịch sử dân tộc ở dự án phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”, tôi thực sự phấn chấn, hạnh phúc và dồn hết tâm huyết vào bộ phim với mong muốn là ngoài việc được tham gia một tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, góp một phần công sức nhỏ bé tri ân đất nước dịp 80 năm Quốc khánh, phim cũng sẽ đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tôi trong nghệ thuật”.

Lê Minh Ngọc trong phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”. Ảnh: BTC

Vừa là ca sĩ chính, lại vừa đảm nhận 2 vai diễn trong phim, Lê Minh Ngọc thực sự đã trải qua không ít áp lực. “Thời điểm tôi cùng ê-kíp quay phim và phát sóng diễn ra rất cận ngày Đại lễ, tôi rất bận vì lịch diễn dày đặc, trong đó có nhiều chương trình lớn, concert quốc gia, khiến tôi nhiều khi phải phân thân, sắp xếp công việc rất kỹ lưỡng, khoa học để giữ cảm xúc và tinh thần quay phim.

Bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng nên áp lực càng lớn. Tâm trạng của tôi khi ấy vừa háo hức, vừa lo lắng, hồi hộp vì bộ phim chuyên chở quá nhiều thông điệp của một tác phẩm nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, lại được tôi gửi gắm cả lời ngỏ riêng về con đường nghệ thuật mới mà mình theo đuổi ở đó. Cho nên, áp lực thật sự là chồng chất. Tuy vậy, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong một bộ phim ý nghĩa như “Lá thư gửi tương lai” và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, dành lời khen”, Lê Minh Ngọc chia sẻ.

Chia sẻ về sự thể hiện của Lê Minh Ngọc trong “Lá thư gửi tương lai”, nhà nghiên cứu, lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết:

“Vốn quen với hình ảnh Lê Minh Ngọc ở phong cách dân gian, nhưng trong phim này, cô hát những ca khúc cách mạng hơi hướng thính phòng lại rất ngọt. Tôi ấn tượng nhất là "Mùa xuân trên quê hương" có cái cũ, cái mới, vừa chất thính phòng, lại vừa nhẹ nhàng, “bắt tai”. Tôi nghĩ, sở dĩ Lê Minh Ngọc hát “cuốn” như vậy là bởi bản thân giọng hát cô vốn đã hợp với dòng ca khúc chính thống. Dù mang màu sắc cách mạng và thính phòng, nhiều ca khúc trong phim vẫn phảng phất tinh thần dân gian - vốn là “chất” riêng của cô”.

NSND Quang Thọ không chỉ đánh giá cao giọng hát của Minh Ngọc mà còn dành lời khen cho nữ ca sĩ khi can đảm đóng hai vai trong phim. Trong khi đó, Tùng Dương cũng khen ngợi đàn em: “Tôi thấy tiếng hát của em giữ được cảm xúc, hát ngày càng mượt mà. Bài gần cuối nhạc nhẹ em có cách xử lý rất riêng, áp dụng kỹ thuật vừa phải, rất xúc động”.

Minh Ngọc và ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC