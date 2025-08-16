Sao mai Thu Hằng hãnh diện hát Quốc ca ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Sao mai Nguyễn Thu Hằng không giấu được niềm tự hào.

Nữ ca sĩ không chỉ vinh dự góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của Thủ đô như: NSND Tấn Minh, NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, nhóm Oplus… cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên trong một hoạt động trọng điểm của Thủ đô nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), mà ngày 15/8 còn đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Thu Hằng đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2015.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng. Ảnh Thắng Phạm

Nguyễn Thu Hằng xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự tự hào, hãnh diện đến mức khó diễn tả bằng lời. Đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm giành quán quân Sao mai, tôi được đứng trên Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hòa giọng cùng anh chị em nghệ sĩ cất lên bài Quốc ca thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là khoảnh khắc khó quên trong hành trình làm nghề. Tôi hạnh phúc vì được góp tiếng hát vào những ngày tháng đặc biệt của dân tộc và biết ơn khi được hát Quốc ca trong một chương trình ý nghĩa, hùng tráng như ‘Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945’, đúng vào cột mốc 10 năm sự nghiệp của mình. Thật sự là những giây phút không thể nào quên…”.

Nguyễn Thu Hằng trong chương trình. Ảnh Thắng Phạm

Sao mai Nguyễn Thu Hằng hòa giọng cùng dàn nghệ sĩ. Ảnh Thắng Phạm

Hình ảnh gây xúc động trong chương trình. Ảnh Thắng Phạm

Trước màn hát Quốc ca đầy xúc cảm, Nguyễn Thu Hằng còn cùng các nghệ sĩ thể hiện liên khúc về những tháng năm hào hùng của Hà Nội trong chiến đấu. Trong đó, Nguyễn Thu Hằng với tạo hình cô dân quân xinh đẹp góp mặt trong hai phần diễn ”Tiếng gọi thanh niên” và “Mười chín tháng Tám”. Hoạt cảnh đậm màu sắc tráng ca này đã góp phần tạo thêm cảm xúc lắng đọng, bồi hồi và kiêu hãnh hơn cho phần hát Quốc ca và nghi thức chào cờ ngay sau đó.

Bên cạnh đó, trong đêm diễn, Nguyễn Thu Hằng cũng tham gia trình diễn ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc” trong “Hồi 5”– phần tái hiện một Hà Nội hào hoa. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, phần này khắc họa hình ảnh Thủ đô thời bình, nhân dân hăng say lao động, kiến thiết để Hà Nội xứng đáng là thành phố anh hùng, hòa bình, văn minh, nhân ái.

Nguyễn Thu Hằng chia sẻ niềm tự hào khi góp mặt trong chương trình. Ảnh Thắng Phạm

Sao mai Nguyễn Thu Hằng bày tỏ: “Dù chỉ là một trong hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, nhưng với tôi, đây thực sự là một sự trùng hợp đặc biệt mà tôi vô cùng trân quý. Được hát Quốc ca, cất lên những khúc hát ca ngợi Tổ quốc đúng vào thời khắc này, tôi như được nhắc nhở phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của nghệ thuật và đất nước”.

Thu Hằng đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2015. Ảnh Thắng Phạm

Nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp ca hát. Ảnh Thắng Phạm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi, được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt tiêu biểu trong chặng đường 80 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Từ không khí hào hùng của mùa thu lịch sử với nắng Ba Đình rực rỡ và lời Tuyên ngôn Độc lập vang vọng, đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với trận “Điện Biên Phủ trên không” đầy máu lửa.

Tiếp nối là hình ảnh “những chuyến tàu mùa xuân” – biểu tượng cho một Hà Nội thanh lịch, hào hoa, vững vàng trên con đường xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hội nhập.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng góp mặt trong chương trình. Ảnh Thắng Phạm

Thông điệp chương trình gửi gắm khát vọng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, lòng biết ơn các thế hệ cha anh. Đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp bước, phát huy truyền thống hào hùng. Với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, mỗi tiết mục đều được dồn tâm huyết để tạo nên một đêm diễn đầy xúc động và tự hào, thắp lên ngọn lửa yêu nước trong mỗi trái tim người dân.