Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tại Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký LHQ António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, hay Công ước Hà Nội, từ ngày 24-25/10.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì. Tổng thư ký Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước, tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tham dự sự kiện. Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể và tọa đàm cấp cao, cùng hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng sang dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội là một sự kiện quốc tế quan trọng và Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức. Công ước sẽ tạo ra hành lang và khuôn khổ pháp lý mới, giúp các quốc gia thành viên trên thế giới cùng chung tay chống các loại tội phạm mạng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng toàn cầu. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trực tiếp cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Lào tham dự sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski.

Trước đó, trong buổi gặp với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vào chiều 24/10, Phó Thủ tướng Krzysztof Gawkowski đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của đất nước hình chữ S trong việc tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Việc một Công ước mang tên Thủ đô Hà Nội không chỉ có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc mà còn thể hiện vai trò của Việt Nam như một cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển, thúc đẩy đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi. Trong bối cảnh thế giới vẫn tồn tại nhiều khác biệt trong quản lý không gian mạng, Việt Nam đã thể hiện năng lực trung gian mềm dẻo, khéo léo trong ngoại giao đa phương, góp phần tạo dựng sự đồng thuận quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Công ước không chỉ là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, mà còn thể hiện rõ vai trò ngày càng chủ động và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam. Việc Thủ đô Hà Nội được lựa chọn làm nơi ký kết văn kiện quan trọng này cho thấy niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy, cầu nối giữa các quốc gia và khu vực. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng và tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội mở ra cơ hội để các quốc gia cùng hành động, củng cố niềm tin và tăng cường hợp tác vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững cho mọi người.