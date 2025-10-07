Sẵn sàng cho lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

“Công ước Hà Nội” - lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu.

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng năm 2025 với thông điệp “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 25 - 26/10/2025.

Trước đó, ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua toàn văn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước) với Điều 64 Khoản 1 nêu “Công ước được mở cho tất cả các Quốc gia ký tại Hà Nội năm 2025 và sau đó tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cho đến ngày 31/12/2026”.

NÂNG CAO VỊ THẾ VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên Hợp Quốc, có quy mô và sức ảnh hưởng lên trên toàn cầu và cũng là sự kiện đối ngoại lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng.

Để chuẩn bị cho Lễ mở ký công ước Quốc tế, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trình Bộ Chính trị thông qua “Đề án tổ chức Lễ mở ký Công ước”, thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban để triển khai với tinh thần quyết liệt, “vừa chạy vừa xếp hàng”. Đến nay, đã có gần 130 Đoàn đại biểu đăng ký trong đó có gần 70 Đoàn cấp Chính phủ, còn lại là các Đoàn của các tổ chức Phi chính phủ, các doanh nghiệp và một số chuyên gia. Việt Nam có hơn 10 Đoàn đại biểu, Trưởng đoàn là cấp Nguyên thủ sẽ dự Lễ mở ký.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng. Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia nội luật hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ đô Hà Nội được Liên Hợp Quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tên gọi “Công ước Hà Nội”, lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm; cho thấy sự tin tưởng của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế vào lập trường nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, cũng như năng lực, cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

ĐẢM BẢO 3 THÀNH CÔNG

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thường xuyên làm việc, trao đổi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đề nghị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia rà soát, thúc đẩy tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ mở ký Công ước; chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với UNODC về các công tác chuẩn bị. Đến nay, các mặt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, với mục tiêu bảo đảm 3 thành công: “Thành công về nội dung, thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế”.

Trong tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, vấn đề bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ tháng 2/2025, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam trong năm 2025, trong đó có Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tháng 5/2025, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, ban hành Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm rất cụ thể cho Công an hơn 30 đơn vị, địa phương; thiết lập cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành và khẩn trương triển khai khoảng 100 kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, với mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Lễ mở ký Công ước, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

KHẲNG ĐỊNH UY TÍN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện đối ngoại đa phương có tính chất Thượng đỉnh, ý nghĩa chính trị - pháp lý quốc tế sâu sắc. Việc tổ chức thành công sự kiện là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam với Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng môi trường mạng toàn cầu an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Bộ Công an được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đóng vai trò nòng cốt, cùng với Bộ Ngoại giao tham mưu các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án tổ chức Lễ mở ký Công ước, không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đa phương của lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Với kinh nghiệm tổ chức thành công các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các sự kiện liên chính phủ trong khuôn khổ AIPA, INTERPOL, ASEANPOL, cùng hàng loạt hội nghị quốc tế chuyên đề, Bộ Công an vững tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã tin cậy giao phó, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam chủ động hội nhập, gắn kết trách nhiệm và hành động vì một không gian mạng an toàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cũng chia sẻ thêm, lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là một dấu mốc chính trị - pháp lý có ý nghĩa toàn cầu, mà còn mở ra một “cơ hội vàng” để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực trụ cột của công nghiệp an ninh, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, ngoài Lễ mở ký Công ước, Việt Nam cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực dự kiến tổ chức trên 50 sự kiện bên lề, triển lãm chuyên ngành an ninh mạng và công nghệ thông tin, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu.

Với uy tín từ việc chủ trì đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước và tiềm năng thị trường, chính sách đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành trung tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển giải pháp an ninh mạng hàng đầu khu vực. Công ước Hà Nội chính là đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này.