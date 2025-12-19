Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lấy u buồng trứng to hơn cả thai nhi trong 1 lần mổ

Bệnh viện Đa khoa 115 đã thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp bóc u nang buồng trứng 3 kg, giúp sản phụ bảo tồn buồng trứng và sinh bé khỏe mạnh.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa 115 vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai kết hợp bóc u nang buồng trứng trái cho sản phụ 29 tuổi.

Trước đó, tuần thứ 32 của thai kỳ, sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa 115 khám thai và đã được phát hiện có thêm khối u lớn ở buồng trứng trái. Những tuần sau đó, sản phụ được hướng dẫn tái khám và theo dõi kỹ lưỡng.

Thai nhi càng lớn, khối u càng gây chèn ép khiến sản phụ thường xuyên khó thở, khó ăn uống... Ở tuần thai thứ 39, sản phụ đã được các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

thai-to.png
Bé gái 2,7 kg chào đời an toàn cùng khối u 3 kg - Ảnh BVCC

Sau khi mổ lấy thai, bác sĩ Huỳnh Đức Lâm đã kết hợp bóc u nang – bảo tồn buồng trứng trái, nhằm giúp sản phụ không phải mất thêm một ca mổ sau này.

Ca mổ diễn ra thành công. Bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2,7 kg. Khối u lớn kích thước 30 x 25cm, trọng lượng 3 kg cũng được lấy ra khỏi cơ thể sản phụ.

thai-to-2.png
Khối u buồng trứng khủng được lấy ra trong khi mổ lấy thai - Ảnh BVCC

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Đa khoa 115 mổ lấy thai kết hợp bóc u nang buồng trứng cho sản phụ, nhưng đây là trường hợp phẫu thuật phối hợp có khối u lớn nhất từ trước đến nay.

#Phẫu thuật phối hợp thành công #Khối u buồng trứng lớn #Chăm sóc thai kỳ nguy hiểm #Bảo tồn buồng trứng trong phẫu thuật #Khối u kích thước khủng #Chăm sóc sản phụ mang thai u nang

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp

Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.

Theo VTV, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

U nang buồng trứng âm thầm lớn dần ở trẻ 9 tuổi

Khi mở khối u, bệnh phẩm thu được chứa nhiều dịch nhầy và sợi tóc – đặc điểm thường gặp trong các dạng u nang có cấu trúc hỗn hợp, xuất phát từ tế bào mầm.

Chưa đến lịch hẹn mổ đã phải mổ cấp cứu

Bệnh nhân N.V.T.D, sinh năm 2006, nhiều ngày liền cảm thấy đau âm ỉ vùng hạ vị, nhất là khi vận động hoặc ấn vào vùng bụng dưới lệch trái. Mặc dù cơn đau không dữ dội nhưng kéo dài khó chịu, gia đình đã đưa cháu đi khám tại một bệnh viện khác.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 14 tuổi mắc u nang buồng trứng xoắn

Sau phẫu thuật nội soi cắt buồng trứng phải, tình trạng bé ổn định. Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm để tránh mất khả năng sinh sản.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cấp cứu một bệnh nhi 14 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn nhiều vòng gây hoại tử, buộc phải cắt bỏ để bảo toàn tính mạng

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn và hố chậu phải, cơn đau tăng dần, kèm sốt kéo dài ba ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới