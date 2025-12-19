Lấy u buồng trứng to hơn cả thai nhi trong 1 lần mổ

Bệnh viện Đa khoa 115 vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai kết hợp bóc u nang buồng trứng trái cho sản phụ 29 tuổi.

Trước đó, tuần thứ 32 của thai kỳ, sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa 115 khám thai và đã được phát hiện có thêm khối u lớn ở buồng trứng trái. Những tuần sau đó, sản phụ được hướng dẫn tái khám và theo dõi kỹ lưỡng.

Thai nhi càng lớn, khối u càng gây chèn ép khiến sản phụ thường xuyên khó thở, khó ăn uống... Ở tuần thai thứ 39, sản phụ đã được các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

Bé gái 2,7 kg chào đời an toàn cùng khối u 3 kg - Ảnh BVCC

Sau khi mổ lấy thai, bác sĩ Huỳnh Đức Lâm đã kết hợp bóc u nang – bảo tồn buồng trứng trái, nhằm giúp sản phụ không phải mất thêm một ca mổ sau này.

Ca mổ diễn ra thành công. Bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2,7 kg. Khối u lớn kích thước 30 x 25cm, trọng lượng 3 kg cũng được lấy ra khỏi cơ thể sản phụ.

Khối u buồng trứng khủng được lấy ra trong khi mổ lấy thai - Ảnh BVCC

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Đa khoa 115 mổ lấy thai kết hợp bóc u nang buồng trứng cho sản phụ, nhưng đây là trường hợp phẫu thuật phối hợp có khối u lớn nhất từ trước đến nay.