Phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 14 tuổi mắc u nang buồng trứng xoắn

Sau phẫu thuật nội soi cắt buồng trứng phải, tình trạng bé ổn định. Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm để tránh mất khả năng sinh sản.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cấp cứu một bệnh nhi 14 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn nhiều vòng gây hoại tử, buộc phải cắt bỏ để bảo toàn tính mạng

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn và hố chậu phải, cơn đau tăng dần, kèm sốt kéo dài ba ngày.

Qua khám lâm sàng và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp CT ổ bụng cùng xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định trẻ bị u nang buồng trứng xoắn - biến chứng nguy hiểm thường xảy ra đột ngột và đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật ngay.

U nang buồng trứng xoắn là căn bệnh nguy hiểm mà chị em không thể chủ quan. Ảnh minh hoạ/Internet

Ngay sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp mổ nội soi. Ca phẫu thuật nội soi diễn ra dưới sự thực hiện trực tiếp của Ths.Bs.Nguyễn Thành Thắng, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng ê-kíp gây mê. Trong quá trình mổ, điều đáng buồn đã xảy ra khi các bác sĩ kiểm soát buồng trứng của trẻ phát hiện thấy buồng trứng phải cùng toàn bộ khối u nang đã bị xoắn nhiều vòng gây tắc nghẽn tuần hoàn, đã hoại tử, tím đen buồng trứng. Ngay lập tức bệnh nhi buộc phải cắt bỏ khối u nang cùng buồng trứng bị xoắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.

Sau mổ, hiện bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tích cực tại khoa Ngoại tổng hợp.

Theo BSCKII. Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, u nang buồng trứng xoắn là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn nên khó phát hiện sớm. Khi xảy ra xoắn, buồng trứng thiếu máu nuôi và có thể hoại tử trong vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể mất một bên buồng trứng, giảm một nửa khả năng sinh sản; nặng hơn có thể dẫn tới viêm phúc mạc, nhiễm trùng, mất máu hoặc tử vong. Trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có thể mất hoàn toàn thiên chức làm mẹ.

Chính vì vậy, khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để được can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các nguy cơ đáng tiếc cho sức khỏe của trẻ.