Lăng mộ bé gái 9 tuổi xa hoa không thua kém hoàng đế

Một nhóm khảo cổ đã phát hiện ra lăng mộ của một bé gái 9 tuổi, sự xa hoa của nó sánh ngang với lăng mộ của một vị hoàng đế.

Đối với các nhà khảo cổ học Trung Quốc, việc phát hiện và khai quật lăng mộ gần như là công việc thường nhật. Mỗi lần họ cẩn thận vén bức màn lịch sử khỏi lòng đất, nhiều hiện vật dần dần lộ ra. Những hiện vật này cuối cùng được bàn giao cho nhà nước, trở thành những bộ sưu tập quý giá trong các bảo tàng.

Tuy nhiên, mặc dù việc khai quật lăng mộ là công việc thường nhật, nhưng mỗi phát hiện thường mang lại sự kinh ngạc và chấn động.

Các nhà khảo cổ học đến từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã tình cờ phát hiện ra lăng mộ được bảo tồn tốt nhất và có thứ hạng cao nhất thời nhà Tùy cho đến nay - đó lăng mộ của Lý Tĩnh Xuân, được khai quật gần Lương Gia Trang, phía Tây Tây An (Trung Quốc). Việc phát hiện ra lăng mộ này chắc chắn đã gây ra một sự chấn động lớn trong cộng đồng khảo cổ học.

Ảnh: @sohu.

Điều đáng chú ý là người nằm trong lăng mộ, Lý Tĩnh Xuân, chỉ là một cô bé 9 tuổi. Lăng mộ của cô bé không chỉ có quy mô đồ sộ mà sự xa hoa của đồ tùy táng không hề thua kém một vị hoàng đế. Vậy tại sao một cô bé 9 tuổi lại có một đám tang xa hoa đến vậy? Các chữ Hán được khắc trên bia mộ của cô bé khiến ngay cả các nhà khảo cổ học giàu kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc là gì?

Sau khi phát hiện lăng mộ, nhóm khảo cổ đã cẩn thận mở buồng chôn cất. Khi họ từ từ đi xuống lối đi trong mộ, cảnh tượng trước mắt thật ngoạn mục: một chiếc quan tài nằm im lìm, phía trước là một bia mộ. Dòng chữ trên bia mộ mô tả chi tiết cuộc đời và số phận của Lý Tĩnh Xuân, những lời này không chỉ tiết lộ địa vị cao quý của cô bé mà còn cung cấp thông tin lịch sử quan trọng cho các thế hệ tương lai.

Ảnh: @sohu.

Bia mộ ghi: "Bia mộ của Lý Tĩnh Xuân và lời tựa cho người con gái thứ tư của Lý Cảnh Nhâm, Đại chủ nhân cánh tả và Thống đốc Kỳ Châu thời nhà Tùy”. Có thể thấy, Lý Tĩnh Xuân là con gái của Lý Cảnh Nhâm, rõ ràng cô bé đã xuất thân từ dòng dõi quý tộc, được định sẵn cho một cuộc đời phi thường.

Khi quan tài từ từ mở ra, thứ đầu tiên hiện ra là một lớp vải lụa và vải lanh rách nát. Nó dài khoảng 70 cm, rộng từ 26 đến 35 cm và dày khoảng 3 cm, có lẽ là một tấm chăn phủ lên người quá cố. Khi tấm chăn được vén lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, xương cốt nằm rải rác và vô số đồ tùy táng quý giá.

Những vật phẩm này bao gồm hàng chục tượng gốm, một chiếc vòng cổ khảm ngọc bích, những chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo, nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đồ sứ nung thời nhà thờ Tùy màu trắng tinh khiết, các đồ vật bằng vàng và bạc từ Ba Tư… Sự đa dạng tuyệt vời của những đồ tùy táng này đã tạo nên một thế giới khảo cổ thu nhỏ, sống động.

Ảnh: @sohu.

Số liệu thống kê cho thấy hơn 230 đồ tùy táng đã được khai quật từ lăng mộ, bao gồm không chỉ đồ gốm thông thường mà còn rất nhiều báu vật quý giá. Chúng bao gồm các hiện vật bằng vàng như vòng cổ nạm ngọc, lông vũ, nhẫn, chén và trâm cài tóc. Các vật phẩm khác bao gồm đồ thủy tinh, ngọc bích, đồ sắt, đồ sơn mài và vải lụa – hầu như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Sự xa hoa của những đồ tùy táng này thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn của nhiều hoàng đế.

Lý Tĩnh Xuân, một cô bé chỉ mới 9 tuổi, xuất thân từ một gia đình danh giá, lăng mộ của cô bé đương nhiên không hề đơn giản. Tang lễ xa hoa của cô bé là minh chứng cho địa vị cao quý của cô. Việc phát hiện ra lăng mộ này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử và vinh quang của gia đình cô bé. Mỗi hiện vật, mỗi mảnh lịch sử, đều kể một câu chuyện qua từng chi tiết.