Làng chài Phước Đồng thiên đường bình dân cho du khách mê biển

Làng chài Phước Đồng (Đắk Lắk) giữ nét mộc mạc hiếm có, hấp dẫn du khách với cảnh biển nguyên sơ, hải sản tươi rói và ẩm thực bình dân siêu rẻ.
Motorrad Witzel bắt tay BMW Motorrad và các đối tác… đã dày công tạo nên chiếc BMW R18 Transcontinental "có một không hai" dành tặng Đức Giáo hoàng Leo XIV.
Dự án nâng cấp mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) dự kiến hoàn thành trong 3 tháng, hứa hẹn mang lại diện mạo mới.
iPhone 17 đánh dấu bước ngoặt với 10 cải tiến chưa từng có: từ màn hình 120 Hz, bộ nhớ 2 TB đến iPhone Air siêu mỏng và sự kiện có phụ đề tiếng Việt.
Loạt ảnh mới nhất được Heo Mi Nhon - mẹ của Cam Cam vừa cập nhật khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự lớn phổng của "công chúa nhà Cam Cam".
Hiện bộ xương “Chiến binh Tràng An” được bảo quản trong quách gỗ nguyên khối, phủ nhựa thông để bảo quản lâu dài và đặt tại Điện Tam Thể (chùa Bái Đính).
Pháo tự hành 152 mm do Viettel chế tạo được trang bị các công nghệ mới nhất, kèm cả khả năng chống đạn và súng máy phòng không.
Ở tuần thứ 34 của thai kỳ, Trần Thanh Tâm vẫn tự tin diện bikini khoe vẻ ngoài rạng rỡ với chiếc bụng bầu vượt mặt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/9, Cự Giải hôm nay có vận quý nhân, vị trí nghề nghiệp cao hơn. Bọ Cạp may mắn không kém, tránh hành động liều lĩnh.
Tháp Tam Thắng tại TPHCM trở thành điểm check-in mới, nơi các bạn trẻ sáng tạo góc ảnh độc đáo bên trong cột trụ và tận hưởng ánh sáng tự nhiên.
Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cuộc sống của 4 nàng á hậu đều có không ít thay đổi.
Testarossa đã trở lại mạnh mẽ với hệ dẫn động bên cạnh động cơ xăng V8 đi kèm động cơ điện PHEV, giúp Ferrari 849 Testarossa có công suất tới 1.036 mã lực.
Meta bị cựu giám đốc an ninh WhatsApp cáo buộc phớt lờ lỗ hổng bảo mật, gây rủi ro dữ liệu cho hàng tỷ người dùng toàn cầu.
Trước khi bị thiêu rụi, Hilton là khách sạn cao nhất Nepal, cung cấp gần 176 phòng, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy núi Himalaya.
Về Việt Nam từ đầu tháng 9/2025, người mẫu Ngọc Quyên vừa hội ngộ các đồng nghiệp thân thiết: Minh Triệu và Võ Hoàng Yến.
Hòa Minzy hóa nàng công chúa xinh đẹp trong lần biểu diễn tại một sự kiện ở Cần Thơ. Võ Hạ Trâm tự tin khoe vẻ đẹp trong tà áo dài truyền thống.
Diện thiết kế đồ "khó nhằn" vẫn đẹp xuất sắc trong bộ ảnh mới, Sĩ Thanh chứng minh đẳng cấp thời trang và vóc dáng không phải dạng vừa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, 3 con giáp liên tục gặp vận may hiếm có, tài chính bùng nổ, sự nghiệp rộng mở, tương lai ngập tràn phú quý vinh hoa.
Được ví như "anh em" với "Tam giác quỷ Bermuda", "Tam giác Michigan" là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Khoảng 20.000 vụ mất tích được cho xảy ra ở nơi này.
Bức tượng nhỏ màu xanh gần 4.000 năm tuổi được người Ai Cập cổ đại cố tình làm què để sinh vật này không thể gây ra hỗn loạn ở thế giới bên kia.
Mẫu xe sedan cỡ B - Skoda Slavia 2025 đã chính thức ra mắt Việt Nam. Xe được định vị trong cùng phân khúc với đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.