Làng chài Phước Đồng thiên đường bình dân cho du khách mê biển

Làng chài Phước Đồng (Đắk Lắk) giữ nét mộc mạc hiếm có, hấp dẫn du khách với cảnh biển nguyên sơ, hải sản tươi rói và ẩm thực bình dân siêu rẻ.

Làng chài Phước Đồng thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây trở thành điểm đến hút khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và bình dị. Ảnh Thừa Hoà
Không gian nơi đây hiện lên qua những thước phim ngập tràn trên mạng xã hội: bình minh rực rỡ khi thuyền bè trở về, hay buổi chiều lặng gió với cảnh người dân gỡ lưới, trẻ nhỏ nô đùa. Ảnh Thừa Hoà
Điểm đặc biệt của Phước Đồng là dù du lịch bắt đầu nở rộ, làng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi. Ảnh Thừa Hoà
Những homestay nhỏ xuất hiện nhiều hơn, nhưng không làm mất đi sự mộc mạc vốn có, khiến du khách cảm thấy dễ chịu khi muốn tìm chốn “trốn phố, sống chậm”. Ảnh Hoàng Minh Đức
Đến Phước Đồng, du khách dễ dàng tìm thấy các quán ăn vặt giá rẻ đến bất ngờ. Bánh xèo vàng giòn chỉ 3.000–5.000 đồng/chiếc, to và đầy đặn, ăn kèm rau sống cùng nước chấm đậm đà. Ảnh Thừa Hoà
Các món bún, bánh mì, bánh canh cũng chỉ dao động từ 10.000–15.000 đồng, phù hợp cho bữa ăn đơn giản nhưng no bụng. Ảnh Thừa Hoà
Hải sản tươi là “điểm cộng” khó bỏ qua. Mỗi sáng, hải sản được đưa về ngay từ biển, du khách có thể mua trực tiếp tại bờ và nhờ chế biến tại homestay hoặc quán nhỏ trong làng. Ảnh Hoàng Minh Đức
Những món nướng, hấp, rim giản dị nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển cả, vừa ngon vừa tiết kiệm chi phí. Ảnh Thừa Hoà
Phước Đồng có vị trí thuận lợi, gần nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Đắk Lắk như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Hòn Yến hay cầu gỗ Ông Cọp. Nhờ đó, du khách có thể kết hợp tham quan, vừa tận hưởng không gian làng chài, vừa khám phá trọn vẹn cảnh quan đặc trưng của xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”. Ảnh Thừa Hoà
Từ Phước Đồng, ca-nô đưa khách đến cù lao Mái Nhà chỉ khoảng 15 phút. Đây là hòn đảo nhỏ rộng hơn 1 km², không có dân cư sinh sống, nổi bật với biển trong xanh thấy đáy, bãi đá nhiều hình thù và khung cảnh hoang sơ. Ảnh Thừa Hoà
Nhiều tour cắm trại qua đêm được tổ chức tại đây, với chi phí trung bình khoảng 650.000 đồng/người, bao gồm lều trại, ca-nô đưa đón, bữa tối hải sản và các trải nghiệm như chèo SUP, ngắm bình minh. Ảnh Hoàng Minh Đức
Dịch vụ tại Phước Đồng vẫn còn hạn chế, du khách nên chuẩn bị tinh thần trải nghiệm không gian nguyên sơ thay vì tìm kiếm tiện ích cao cấp. Bãi biển ở đây có độ dốc, sóng lớn vào những ngày gió mạnh, vì vậy việc tắm biển cần hết sức cẩn trọng, không nên ra quá xa bờ để đảm bảo an toàn. Ảnh Hoàng Minh Đức
