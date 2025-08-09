Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lan Phương tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai con sau ly thân

Giải trí

Lan Phương tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai con sau ly thân

Diễn viên Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho hai con gái nhỏ khi trở lại căn hộ ở TP HCM. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Cách đây không lâu, Lan Phương xác nhận ly thân. Mới nhất, nữ diễn viên cùng hai con gái Lina và Mia trở lại căn hộ ở TP HCM sau thời gian sống ở Hà Nội. Ảnh: FB Lan Phương.
Cách đây không lâu, Lan Phương xác nhận ly thân. Mới nhất, nữ diễn viên cùng hai con gái Lina và Mia trở lại căn hộ ở TP HCM sau thời gian sống ở Hà Nội. Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho các con. "Ở đây, 3 mẹ con Phương thực sự cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho các con. "Ở đây, 3 mẹ con Phương thực sự cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
Nữ diễn viên còn chia sẻ: "Không có gì cả, chỉ có mình và hai con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên". Ảnh: FB Lan Phương.
Nữ diễn viên còn chia sẻ: "Không có gì cả, chỉ có mình và hai con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên". Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương còn bày tỏ, tiếng cười của Lina, tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống. Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương còn bày tỏ, tiếng cười của Lina, tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống. Ảnh: FB Lan Phương.
Con gái thứ hai của Lan Phương năm nay 1 tuổi. Nữ diễn viên nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: FB Lan Phương.
Con gái thứ hai của Lan Phương năm nay 1 tuổi. Nữ diễn viên nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: FB Lan Phương.
"Tuần lễ thế giới nuôi con sữa mẹ. Mẹ và Mia cũng lan toả thông điệp yêu thương", Lan Phương viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
"Tuần lễ thế giới nuôi con sữa mẹ. Mẹ và Mia cũng lan toả thông điệp yêu thương", Lan Phương viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
Khi hôn nhân rạn nứt, Lan Phương cố gắng vì chính mình và hai con. Ảnh: FB Lan Phương.
Khi hôn nhân rạn nứt, Lan Phương cố gắng vì chính mình và hai con. Ảnh: FB Lan Phương.
Nữ diễn viên Thương ngày nắng về đưa các con đi du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: FB Lan Phương.
Nữ diễn viên Thương ngày nắng về đưa các con đi du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương vẫn tham gia các sự kiện, chương trình khi gặp biến cố hôn nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
Lan Phương vẫn tham gia các sự kiện, chương trình khi gặp biến cố hôn nhân. Ảnh: FB Lan Phương.
Tháng 6/2025, cô hào hứng khoe hình ảnh đi quay phim. Ảnh: FB Lan Phương.
Tháng 6/2025, cô hào hứng khoe hình ảnh đi quay phim. Ảnh: FB Lan Phương.
Nhiều đồng nghiệp: Bảo Thanh, Đan Lê, Huyền Lizzie, Hồng Diễm...động viên Lan Phương cân bằng được cuộc sống sau khi ly thân. Ảnh: FB Lan Phương.
Nhiều đồng nghiệp: Bảo Thanh, Đan Lê, Huyền Lizzie, Hồng Diễm...động viên Lan Phương cân bằng được cuộc sống sau khi ly thân. Ảnh: FB Lan Phương.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Lan Phương #Lan Phương #Lan Phương ly thân #con gái Lan Phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT