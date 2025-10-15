Hà Nội

Lần đầu tìm thấy mẫu vật tạo kiểu tóc Thời Trung Cổ

Kho tri thức

Lần đầu tìm thấy mẫu vật tạo kiểu tóc Thời Trung Cổ

Dụng cụ tạo kiểu tóc hiếm có từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại lâu đài cổ Eilean Donan, cũng là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở Scotland.

Lâu đài Eilean Donan ở Dornie, thuộc vùng Cao nguyên phía tây Scotland, ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 13 Sau Công Nguyên trên hòn đảo nhỏ Eilean Donan. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Lâu đài này cũng có vai trò như một pháo đài phòng thủ quan trọng của các lãnh chúa Gaelic địa phương chống lại người Viking, những người kiểm soát phần lớn khu vực vào thời điểm đó. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Đến thế kỷ 14, nó đã trở thành một thành trì của Gia tộc Mackenzie, và lâu đài này cũng là bối cảnh của nhiều cuộc xung đột giữa các gia tộc. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại lâu đài cổ Eilean Donan này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Scotland bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Đó là một chiếc gravoir quý hiếm, một dụng cụ tạo kiểu tóc Thời Trung Cổ, có niên đại thuộc thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Dụng cụ này được làm từ gạc hươu đỏ, được chạm khắc tinh xảo, khắc họa một hình người đội mũ trùm đầu, mặc áo choàng, tay cầm một cuốn sách và một đầu nhọn dùng để tạo kiểu tóc. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Tiến sĩ Blackwell, thuộc Bảo tàng Quốc gia Scotland, cho biết: “Chiếc gravoir được dùng để rẽ tóc gọn gàng và tạo kiểu tóc cầu kỳ – chúng là những vật cực kỳ hiếm”, đây cũng là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở Scotland. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Scotland.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
