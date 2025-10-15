Lần đầu tìm thấy mẫu vật tạo kiểu tóc Thời Trung Cổ

Dụng cụ tạo kiểu tóc hiếm có từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại lâu đài cổ Eilean Donan, cũng là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở Scotland.