Sống Khỏe

Lần đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca ghép gan từ người hiến sống

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca ghép gan đầu tiên cho người bị ung thư gan từ người hiến sống.

Thúy Nga

Ngày 03/10, kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức ca ghép gan từ người hiến sống, đồng thời thực hiện chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho đội ngũ phẫu thuật viên và ê-kíp liên quan của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa hai bệnh viện, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kỹ thuật ghép gan tại khu vực miền Trung, giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Vợ hiến gan cứu chồng ung thư gan giai đoạn cuối

Trước đó, 21h00 ngày 29/9, hai bệnh viện đã tổ chức hội chẩn trực tuyến để thống nhất chỉ định và phương án phẫu thuật cho ca ghép gan đầu tiên.

Ngày 01/10, Bệnh viện Đà Nẵng cử các kíp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm việc, tiếp nhận trang thiết bị và vật tư phục vụ ghép gan.

Ngày 02/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cử ba đoàn công tác di chuyển vào Đà Nẵng để làm công tác chuẩn bị cho ca ghép.

Đến ngày 03/10, ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng được tiến hành thành công dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

ca-ghep-gan.jpg
Kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca ghép gan đầu tiên tại đơn vị này - Ảnh BVCC

PGS. TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Người nhận gan là nam, 53 tuổi, mắc ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền viêm gan B và xơ gan, đã từng được nút mạch nhiều lần.

Người hiến chính là vợ của bệnh nhân, thể hiện nghĩa cử nhân văn và tình cảm sâu sắc. Ca ghép được tiến hành đúng kế hoạch và diễn ra thuận lợi. Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống nội khí quản và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Sau 1 ngày ghép, bệnh nhân ổn định, chức năng gan ghép hoạt động tốt”.

ca-ghep-gan-1.jpg
Các bác sĩ thực hiện rửa tạng - Ảnh BVCC

“Cái nôi” chuyển giao kỹ thuật ghép gan

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện là trung tâm có số lượng ca ghép gan từ người hiến sống nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, triển khai đa dạng các loại hình ghép từ ghép gan người hiến sống, ghép gan – thận đồng thời, đến các kỹ thuật ghép phức tạp ở người bệnh có bệnh lý nền nặng.

Với gần 300 ca ghép gan thành công, đội ngũ chuyên gia của bệnh viện không chỉ tích lũy được kho tàng kinh nghiệm quý báu mà còn đóng vai trò là “cái nôi” đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho nhiều cơ sở y tế trong và ngoài quân đội như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Trung ương Huế và hiện đang đào tạo các kíp ghép gan cho Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bạch Mai – dự kiến hai đơn vị này sẽ sớm triển khai ghép gan trong thời gian tới.

ca-ghep-gan-2.jpg
ca-ghep-gan-3.jpg
Sức khỏe của hai vợ chồng bệnh nhân đều hồi phục tốt, ổn định - Ảnh BVCC

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác định việc chuyển giao kỹ thuật ghép gan là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới các trung tâm ghép gan tại Việt Nam. Thay vì tập trung toàn bộ bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến trung ương, việc chủ động đào tạo và chuyển giao giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tối ưu ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm chi phí.

Trong lộ trình này, việc hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng triển khai thành công ca ghép gan đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại khu vực miền Trung. Việc làm này không chỉ cho thấy hiệu quả của mô hình chuyển giao kỹ thuật “cầm tay chỉ việc” mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, hợp tác bền chặt giữa hai bệnh viện vì lợi ích của người bệnh.

“Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, tri thức và kỹ thuật y khoa không nên là tài sản riêng của một đơn vị, mà là nguồn lực cần được chia sẻ, lan tỏa. Thành công của ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng là thành quả chung của tinh thần hợp tác, khát vọng cống hiến và sứ mệnh ‘vì người bệnh, vì khoa học’.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trong cả nước để mở rộng mạng lưới ghép tạng, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và thế giới”, PGS, TS Vũ Văn Quang nhấn mạnh.

