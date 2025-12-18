Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Lần đầu beo lửa đặc biệt quý hiếm 'dính' bẫy ảnh ở Nghệ An

Bẫy ảnh lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh Beo lửa - loài thú ăn thịt quý hiếm và nguy cấp bậc nhất Việt Nam tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An.

Thanh Hà

Ngày 17/12, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, hình ảnh Beo lửa được phát hiện thông qua chương trình ứng dụng bẫy ảnh kết hợp mô hình thống kê hiện đại trong điều tra, giám sát tài nguyên rừng, triển khai trong năm 2025.

Theo đó, chương trình nghiên cứu được thực hiện với quy mô lớn, sử dụng 120 bẫy ảnh lắp đặt tại 60 điểm khảo sát, phân bố có hệ thống và trải đều trên các sinh cảnh đặc trưng của khu bảo tồn.

meo-rung1.png
Beo lửa được phát hiện thông qua chương trình ứng dụng bẫy ảnh kết hợp mô hình thống kê hiện đại trong điều tra, giám sát tài nguyên rừng.

Sau hơn hai tháng theo dõi liên tục, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận nhiều hình ảnh giá trị về khu hệ động vật hoang dã, trong đó việc phát hiện Beo lửa được đánh giá là kết quả nổi bật, có ý nghĩa khoa học đặc biệt.

Beo lửa là loài động vật đặc biệt quý hiếm, có tên trong Phụ lục I của Công ước CITES và thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, Beo lửa được xếp vào nhóm CR – Cực kỳ nguy cấp, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Ước tính, quần thể loài này đã suy giảm trên 80% trong khoảng 30 năm qua do mất sinh cảnh và nạn săn bắt trái phép; số cá thể còn lại tại Việt Nam chỉ dưới 250, mỗi tiểu quần thể có chưa đến 50 cá thể trưởng thành.

meo-rung-2.png
Beo lửa là loài động vật đặc biệt quý hiếm, có tên trong Phụ lục I của Công ước CITES và thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đây, Beo lửa chỉ được ghi nhận rải rác tại một số khu rừng đặc dụng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ như Hoàng Liên, Xuân Liên, Phong Nha – Kẻ Bàng, Sông Thanh… Việc ghi nhận hình ảnh loài này tại Pù Hoạt không chỉ khẳng định chắc chắn sự tồn tại của Beo lửa ở khu vực rừng miền Tây Nghệ An, mà còn bổ sung dữ liệu khoa học quan trọng về phân bố của loài trong tự nhiên.

Đây cũng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hệ sinh thái rừng tại Khu BTTN Pù Hoạt vẫn giữ được tính nguyên vẹn tương đối, đủ điều kiện duy trì sự sống của các loài thú ăn thịt ở đỉnh chuỗi thức ăn. Kết quả này phản ánh những nỗ lực bền bỉ của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống săn bắt trái phép thời gian qua.

#Nghệ An #bẫy ảnh #quý hiếm #Beo lửa #Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt #hình ảnh

Bài liên quan

Giải mã

Biến đổi khí hậu và cái giá đắt với động vật hoang dã Đông Nam Á

Từ câu chuyện của đười ươi Tapanuli có thể thấy rõ một thực tế: bảo tồn động vật hoang dã ở Đông Nam Á không thể tách rời cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Đông Nam Á là một trong những khu vực đa dạng sinh học cao bậc nhất thế giới, nơi rừng mưa nhiệt đới, đất ngập nước và vùng núi cao nuôi dưỡng hàng nghìn loài động thực vật đặc hữu. Tuy nhiên, chính khu vực này cũng đang đứng ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu toàn cầu. Những biến động cực đoan về thời tiết, kết hợp với áp lực phát triển kinh tế kéo dài nhiều thập niên, đang khiến động vật hoang dã phải trả một cái giá ngày càng đắt, cả về số lượng lẫn khả năng tồn tại lâu dài.

Biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rõ ràng qua các hiện tượng mưa cực đoan, lũ quét, hạn hán kéo dài và nhiệt độ trung bình tăng cao. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến sinh cảnh tự nhiên, vốn đã bị thu hẹp nghiêm trọng bởi phá rừng, nông nghiệp công nghiệp và khai thác tài nguyên. Khi khí hậu trở nên bất ổn, các hệ sinh thái mất đi khả năng tự điều tiết, khiến động vật hoang dã – đặc biệt là các loài có phạm vi sinh sống hẹp – trở nên vô cùng dễ tổn thương.

Xem chi tiết

Giải mã

Sinh vật được coi là 'ông tổ' của mọi loài động vật có xương sống

Pikaia là một trong những mắt xích đầu tiên trên hành trình tiến hóa của động vật có xương sống.

Sống cách đây hơn 500 triệu năm. Pikaia xuất hiện ở kỷ Cambri sớm. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây hơn 500 triệu năm. Pikaia xuất hiện ở kỷ Cambri sớm. Ảnh: Pinterest.
Là động vật có dây sống nguyên thủy. Chúng được cho là tổ tiên sớm của động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Là động vật có dây sống nguyên thủy. Chúng được cho là tổ tiên sớm của động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Giải mã

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm

Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Trong số này có trăn đất, chim Diều hoa Miến Điện...

giaoo-1.jpg
Thời gian gần đây, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp. Gần đây nhất, vào ngày 11/12, Công an xã Đức Đồng vận động ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1966, trú thôn Tân Thành, xã Đức Đồng) giao nộp 2 cá thể trăn đất nặng 11 kg cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên. Ảnh: Tiền phong.
dieuuu-5.jpg
Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Kỳ Anh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh vận động gia đình chị Đỗ Thị Đung (SN 1989, trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) bàn giao 2 cá thể chim Diều hoa Miến Điện, thuộc nhóm IB để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Macaulay Library ML 60729071.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới