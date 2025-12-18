Lần đầu beo lửa đặc biệt quý hiếm 'dính' bẫy ảnh ở Nghệ An

Bẫy ảnh lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh Beo lửa - loài thú ăn thịt quý hiếm và nguy cấp bậc nhất Việt Nam tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/12, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, hình ảnh Beo lửa được phát hiện thông qua chương trình ứng dụng bẫy ảnh kết hợp mô hình thống kê hiện đại trong điều tra, giám sát tài nguyên rừng, triển khai trong năm 2025.

Theo đó, chương trình nghiên cứu được thực hiện với quy mô lớn, sử dụng 120 bẫy ảnh lắp đặt tại 60 điểm khảo sát, phân bố có hệ thống và trải đều trên các sinh cảnh đặc trưng của khu bảo tồn.

Sau hơn hai tháng theo dõi liên tục, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận nhiều hình ảnh giá trị về khu hệ động vật hoang dã, trong đó việc phát hiện Beo lửa được đánh giá là kết quả nổi bật, có ý nghĩa khoa học đặc biệt.

Beo lửa là loài động vật đặc biệt quý hiếm, có tên trong Phụ lục I của Công ước CITES và thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, Beo lửa được xếp vào nhóm CR – Cực kỳ nguy cấp, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Ước tính, quần thể loài này đã suy giảm trên 80% trong khoảng 30 năm qua do mất sinh cảnh và nạn săn bắt trái phép; số cá thể còn lại tại Việt Nam chỉ dưới 250, mỗi tiểu quần thể có chưa đến 50 cá thể trưởng thành.

Trước đây, Beo lửa chỉ được ghi nhận rải rác tại một số khu rừng đặc dụng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ như Hoàng Liên, Xuân Liên, Phong Nha – Kẻ Bàng, Sông Thanh… Việc ghi nhận hình ảnh loài này tại Pù Hoạt không chỉ khẳng định chắc chắn sự tồn tại của Beo lửa ở khu vực rừng miền Tây Nghệ An, mà còn bổ sung dữ liệu khoa học quan trọng về phân bố của loài trong tự nhiên.

Đây cũng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hệ sinh thái rừng tại Khu BTTN Pù Hoạt vẫn giữ được tính nguyên vẹn tương đối, đủ điều kiện duy trì sự sống của các loài thú ăn thịt ở đỉnh chuỗi thức ăn. Kết quả này phản ánh những nỗ lực bền bỉ của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống săn bắt trái phép thời gian qua.