Ngắm dàn động vật quý hiếm trở về rừng Tây Nguyên

Các động vật quý hiếm như kỳ đà vân, khỉ, diều hoa, ưng xám được thả về rừng Tây Nguyên sau khi kiểm tra sức khỏe và đảm bảo khả năng sinh tồn.

Ông Lê Văn Hồng – Phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng tại xã Buôn Đôn) cho biết, trong ngày 6/1, ông cùng lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có những loài rất quý hiếm.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã thả 2 con kỳ đà vân, 3 con khỉ, 1 con diều hoa Miến Điện, 2 con ưng xám và 1 con trăn đất. "Trong số các loài động vật này, kỳ đà vân và diều hoa Miến Điện thuộc nhóm IB – động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hành vi săn bắt", ông Hồng cho biết. Ảnh: Diều hoa Miến Điện.
Theo ông Hồng, trước đó vào tháng 12/2025, đơn vị ông cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan thả 3 con khỉ mặt đỏ và 4 con khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên.
Các cá thể động vật nói trên chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Trước khi được thả về rừng, chúng đều được Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk kiểm tra sức khỏe tổng quát, đánh giá tình trạng ổn định và khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên. Ảnh: Kỳ đà vân
Ngay khi được thả vào rừng, kỳ đà vân di chuyển khá linh hoạt.
Khi vừa được thả, trăn đất nằm im tại chỗ.
…nhưng sau đó, trăn đất bắt đầu di chuyển vào rừng.
Là loài động vật lanh lợi, sau khi được thả về rừng, các loài khỉ đều thích nghi tốt với môi trường tự nhiên.
