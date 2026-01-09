Phát hiện mẹ con sơn dương quý hiếm trong rừng đá vôi Ninh Bình

Thông qua tàu bay tầm nhiệt không người lái và bẫy ảnh, cá thể sơn dương mẹ đi cùng với con non được ghi nhận trong khu rừng núi đá vôi ở Ninh Bình.

Sau thời gian dài điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ trên địa bàn xã Đồng Thái (huyện Yên Mô cũ), tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Trong đó, các nhà khoa học ghi nhận sự xuất hiện của loài voọc mông trắng và sơn dương quý hiếm bằng hình ảnh trong cuộc khảo sát bằng máy bay (tàu bay tầm nhiệt) không người lái cũng như bắt gặp trên mặt đất.

Đáng chú ý là máy bay đã phát hiện một cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non trong khu rừng. Sự xuất hiện của mẹ con sơn dương đã khẳng định sự sinh tồn và phát triển của loài động vật quý hiếm này tại đây.

Sơn dương có tên khoa học Capricornis maritimus. Đây là loài trong vào Sách đỏ Việt Nam và thuộc diện quý hiếm nguy cấp, có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ở Việt Nam, sơn dương phân bố nhiều vùng rừng núi đá vôi cao. Số lượng cá thể sơn dương ngày càng suy giảm do săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt.

Loài sơn dương quý hiếm được ghi nhận ở khu rừng núi đá vôi của Ninh Bình. Ảnh: CEREC cung cấp.

Đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) cho biết việc ghi nhận sự xuất hiện cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non là bằng chứng xác nhận sự sinh sản và phát triển tự nhiên của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này ngay trong khu rừng.

Để củng cố thêm dữ liệu, các nhà khoa học đã đặt bẫy ảnh dưới mặt đất trong nhiều tháng. Anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp thực hiện khảo sát, cho biết kết quả thu được rất khả quan với 12 loài thú và 15 loài chim được ghi nhận.

Dựa trên những phát hiện quan trọng, các chuyên gia của CEREC nhận định khu vực rừng Đồng Thái (Ninh Bình) có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cao. Các nhà khoa học đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm xem xét, thành lập Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh tại đây.