Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Phát hiện mẹ con sơn dương quý hiếm trong rừng đá vôi Ninh Bình

Thông qua tàu bay tầm nhiệt không người lái và bẫy ảnh, cá thể sơn dương mẹ đi cùng với con non được ghi nhận trong khu rừng núi đá vôi ở Ninh Bình.

Tâm Anh (TH)

Sau thời gian dài điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ trên địa bàn xã Đồng Thái (huyện Yên Mô cũ), tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Trong đó, các nhà khoa học ghi nhận sự xuất hiện của loài voọc mông trắng và sơn dương quý hiếm bằng hình ảnh trong cuộc khảo sát bằng máy bay (tàu bay tầm nhiệt) không người lái cũng như bắt gặp trên mặt đất.

Đáng chú ý là máy bay đã phát hiện một cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non trong khu rừng. Sự xuất hiện của mẹ con sơn dương đã khẳng định sự sinh tồn và phát triển của loài động vật quý hiếm này tại đây.

Sơn dương có tên khoa học Capricornis maritimus. Đây là loài trong vào Sách đỏ Việt Nam và thuộc diện quý hiếm nguy cấp, có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ở Việt Nam, sơn dương phân bố nhiều vùng rừng núi đá vôi cao. Số lượng cá thể sơn dương ngày càng suy giảm do săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt.

sonnn-1.jpg
Loài sơn dương quý hiếm được ghi nhận ở khu rừng núi đá vôi của Ninh Bình. Ảnh: CEREC cung cấp.

Đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) cho biết việc ghi nhận sự xuất hiện cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non là bằng chứng xác nhận sự sinh sản và phát triển tự nhiên của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này ngay trong khu rừng.

Để củng cố thêm dữ liệu, các nhà khoa học đã đặt bẫy ảnh dưới mặt đất trong nhiều tháng. Anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp thực hiện khảo sát, cho biết kết quả thu được rất khả quan với 12 loài thú và 15 loài chim được ghi nhận.

Dựa trên những phát hiện quan trọng, các chuyên gia của CEREC nhận định khu vực rừng Đồng Thái (Ninh Bình) có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cao. Các nhà khoa học đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm xem xét, thành lập Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh tại đây.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Phát hiện loài sơn dương quý hiếm #sơn dương #động vật quý hiếm #Sách đỏ

Bài liên quan

Giải mã

Phát hiện loài voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp tại Ninh Bình

Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể gồm khoảng 37 con voọc mông trắng quý hiếm cùng nhiều loài động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ ở tỉnh Ninh Bình.

vooc-1.jpg
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố kết quả điều tra động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, từ tháng 7 - 10/2025, các nhà sinh học của Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) dẫn đầu đoàn khảo sát cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân địa phương lắp đặt các bẫy ảnh nhằm ghi lại hoạt động của các loài động vật trong khu rừng. Ảnh: Dân Việt.
vooc-2.jpg
Nhờ vậy, các nhà sinh học thu được 3.340 bức ảnh chụp từ các camera bẫy ảnh. Trong đó, tổng cộng có 417 ảnh về động vật, bao gồm 260 ảnh các loại thú và 157 ảnh các loài chim. Ảnh: Dân Việt.
Xem chi tiết

Giải mã

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm

Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Trong số này có trăn đất, chim Diều hoa Miến Điện...

giaoo-1.jpg
Thời gian gần đây, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp. Gần đây nhất, vào ngày 11/12, Công an xã Đức Đồng vận động ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1966, trú thôn Tân Thành, xã Đức Đồng) giao nộp 2 cá thể trăn đất nặng 11 kg cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên. Ảnh: Tiền phong.
dieuuu-5.jpg
Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Kỳ Anh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh vận động gia đình chị Đỗ Thị Đung (SN 1989, trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) bàn giao 2 cá thể chim Diều hoa Miến Điện, thuộc nhóm IB để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Macaulay Library ML 60729071.
Xem chi tiết

Giải mã

Bẫy ảnh 'tóm gọn' loạt động vật quý hiếm ở Quảng Ngãi

Đặt hàng loạt máy chụp ảnh, máy quay phim tự động trong rừng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm biết bay có tên trong Sách Đỏ.

dongg-1.jpg
Thông qua đặt hàng loạt máy chụp ảnh, máy quay phim tự động trong rừng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm biết bay có tên trong Sách Đỏ.
dongg-2.jpg
Để ghi nhận sự xuất hiện và trạng thái sức khỏe của các loài động vật tại đây, Vườn đã lắp đặt hàng loạt máy chụp ảnh, máy quay phim tự động trong rừng. Ảnh: suckhoedoisong.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới