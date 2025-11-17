Hà Nội

Làn da hoàn hảo, thần thái 'nàng thơ' vạn người mê của Lyly

Giải trí

Làn da hoàn hảo, thần thái 'nàng thơ' vạn người mê của Lyly

Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Lyly khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh chân dung cận cảnh, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp ngọt ngào và gương mặt thanh tú.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh mới, Lyly xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, dễ dàng "đốn tim" người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nữ ca sĩ khoe trọn visual đỉnh cao qua những góc máy cận mặt, làm nổi bật lên làn da trắng sứ, mịn màng và căng bóng không tỳ vết.
Chiếm trọn "spotlight" chính là đôi mắt to tròn, long lanh với ánh nhìn mơ màng. Lối trang điểm tự nhiên, trong veo theo phong cách Hàn Quốc càng tôn lên vẻ đẹp của Lyly.
Lyly chọn tông màu cam đào và hồng phớt nhẹ nhàng cho phần mắt và má, kết hợp với đôi môi căng mọng được tô son bóng, tạo nên một tổng thể hài hòa, ngọt ngào và đầy cuốn hút.
Qua các bức ảnh, có thể thấy rõ đường nét gương mặt thanh tú của chủ nhân hit "24H", từ sống mũi cao thẳng đến khuôn cằm V-line nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài, óng ả buông xõa tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, nữ tính.
Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt đẹp, Lyly còn khéo léo tạo điểm nhấn bằng đôi hoa tai hình hoa lấp lánh và để lộ khéo léo hình xăm nhỏ xinh trên xương quai xanh, tăng thêm phần tinh tế và quyến rũ.
Loạt ảnh này một lần nữa khẳng định nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lyly.
Không chỉ tài năng trong âm nhạc với khả năng sáng tác và giọng hát trong trẻo, Lyly còn sở hữu một vẻ đẹp "không góc chết" khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.
LyLy sinh năm 1996, cô được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ, đứng sau loạt hit như: Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (Amee), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (Phương Ly)...
Vào năm 2023, LyLy là ca sĩ Việt duy nhất tham dự chương trình The Next Stage tại Trung Quốc.
Thiên Anh
