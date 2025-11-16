Hà Nội

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Minh Phương khoe vóc dáng nóng bỏng

Giải trí

Minh Phương, người đẹp sinh năm 2005, đăng quang ngôi vị cao nhất, đồng thời nhận giải Người đẹp có gương mặt đẹp nhất trong đêm chung kết.

Tân Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Trần Minh Phương có vóc dáng cân đối, gợi cảm.
Người đẹp sinh năm 2005 cao 1m72, có số đo ba vòng 85 – 64 – 96cm.
Hoa hậu Minh Phương khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini.
Tân Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 còn sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào.
Trong chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, ngoài vương miện, Minh Phương còn đoạt giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.
Minh Phương giữ được vẻ rạng rỡ khi tham gia các phần thi thuộc khuôn khổ Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.
Trước khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Minh Phương không phải là người nổi tiếng.
Tân hoa hậu hiện tại hạn chế chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.
Minh Phương sẽ đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La. Cô còn đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam.
Minh Phương đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Danh hiệu á hậu được trao cho Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thị Như Quỳnh.
#Hoa hậu Dân tộc Du lịch Việt Nam #Nhan sắc #Hoa hậu #Sự kiện sắc đẹp #Trần Minh Phương

