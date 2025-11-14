4 á hậu thăng hạng nhan sắc sau Miss International 2024

Hà Nội

Giải trí

Các mỹ nhân: Camila Roca, Alba Perez, Sakra Guerrero và Sophie Kirana ngày càng gợi cảm sau Miss International 2024.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tháng 11/2024, đại diện Việt Nam Thanh Thủy đăng quang Miss International. Các á hậu bao gồm đại diện Bolivia - Camila Roca, Tây Ban Nha - Alba Perez, Venezuela - Sakra Guerrero và Indonesia - Sophie Kirana. Ảnh: Miss International.
Sau chung kết Miss International 2024, các á hậu thăng hạng nhan sắc. Ảnh: Miss International.
Á hậu 1 Miss International 2024 Camila Roca sắc sảo, quyến rũ hơn. Ảnh: Instagram Camila Roca.
Người đẹp 27 tuổi đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Kỹ thuật Thương mại.Ảnh: Instagram Camila Roca.
Alba Perez sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào. Mỹ nhân Tây Ban Nha là người mẫu, sinh viên ngành y khoa. Ảnh: Instagram Alba Perez.
Alba Perez giành danh hiệu á hậu 2 Miss International 2024, á hậu 1 Miss International Spain 2024. Ảnh: Instagram Alba Perez.
Sakra Guerrero đoạt danh hiệu á hậu 3 Miss International 2024. Mỹ nhân Venezuela sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, sắc sảo. Ảnh: Instagram Sakra Guerrero.
Sakra Guerrero làm người mẫu, bác sĩ phẫu thuật trước khi tham gia Miss International 2024. Ảnh: Instagram Sakra Guerrero.
Sophie Kirana đoạt danh hiệu á hậu 4 Miss International 2024. Ảnh: Instagram Sophie Kirana.
Mỹ nhân Indonesia đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý. Ảnh: Instagram Sophie Kirana.
#Miss International #Á hậu #Nhan sắc #Camila Roca #Alba Perez #Sakra Guerrero

