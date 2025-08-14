Lâm Đồng: Bắt quả tang nhiều “con bạc” sát phạt giữa rừng

Ngày 13/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc giữa rừng, bắt quả tang 14 đối tượng xóc đĩa ăn tiền.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại thôn Dân Trí xuất hiện tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền. Khu vực này nằm ở vùng đồi núi hiểm trở, được các đối tượng lợi dụng để tổ chức sát phạt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.