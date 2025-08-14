Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng: Bắt quả tang nhiều “con bạc” sát phạt giữa rừng

Công an Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) bắt quả tang nhiều người xóc đĩa ăn tiền giữa rừng, thu nhiều tang vật.

Lê Hoàn
bachtb-17550793091861298680992.jpg

Ngày 13/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc giữa rừng, bắt quả tang 14 đối tượng xóc đĩa ăn tiền.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại thôn Dân Trí xuất hiện tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền. Khu vực này nằm ở vùng đồi núi hiểm trở, được các đối tượng lợi dụng để tổ chức sát phạt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

#Công an Hàm Thuận Bắc #Lâm Đồng #bắt quả tang #14 người xóc đĩa ăn tiền #giữa rừng #tang vật.

Bài liên quan

Tin 24/7

Lâm Đồng: Bắt quả tang thanh niên vận chuyển hơn 3kg ma túy đá

Giàng Seo Hòa bị bắt quả tang khi vận chuyển hơn 3kg ma túy đá từ cửa khẩu Bờ Y vào Lâm Đồng để tiêu thụ.

1-17548943275081699926939.jpg
Giàng Seo Hòa cùng tang vật. Ảnh: CALĐ

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an xã Quảng Sơn bắt quả tang Giàng Seo Hòa (24 tuổi, trú xã Tà Đùng) khi đang vận chuyển trái phép hơn 3kg ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Tàng trữ trái phép ma túy, nam thanh niên 21 tuổi bị bắt giữ

Nam thanh niên 21 tuổi bị bắt quả tang khi tàng trữ gần 150g ma túy tổng hợp, gồm ketamin và thuốc lắc, tại Lâm Đồng.

nguyen-huy-hoang.jpg
Trần Huy Hoàng cùng tang vật. Ảnh: BĐBP

Ngày 1/8, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Trần Huy Hoàng (21 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới