Số hóa - Xe

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí cực đơn giản

Gemini 3.1 Pro là mô hình AI mạnh nhất của Google, nổi bật với khả năng suy luận nhiều bước. Dưới đây là 5 cách truy cập miễn phí dễ thực hiện.

Thiên Trang (TH)
Người dùng có thể truy cập trực tiếp Google Gemini tại gemini.google.com hoặc qua ứng dụng trên điện thoại.
Chỉ cần đăng nhập tài khoản Google, chọn chế độ Pro và nhập câu lệnh để trải nghiệm.
Google Cloud tặng 300 USD credit trong 90 ngày cho người mới, dùng được trên Vertex AI.
Người dùng đăng ký tài khoản, kích hoạt API và chọn Gemini 3.1 Pro trong Vertex AI Studio.
Try That LLM cung cấp 1.000 credit miễn phí để thử nghiệm Gemini 3.1 Pro mà không cần thẻ thanh toán.
Arena AI cho phép dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí, không cần đăng ký, phù hợp cho thử nghiệm cơ bản.
ChatPlayGround AI cho phép dùng thử 3 ngày với Gemini 3.1 Pro, nhưng cần liên kết thẻ thanh toán.
Tùy nhu cầu, người dùng có thể chọn cách phù hợp để trải nghiệm Gemini 3.1 Pro mà không mất phí ban đầu.
