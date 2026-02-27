5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí cực đơn giản

Gemini 3.1 Pro là mô hình AI mạnh nhất của Google, nổi bật với khả năng suy luận nhiều bước. Dưới đây là 5 cách truy cập miễn phí dễ thực hiện.
Sáng ngày 27/02, cặp đôi 'trai tài gái sắc' MC Huyền Trang Mù Tạt và tiền vệ Phạm Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.
Trong tháng 1, lực lượng phòng không của Ukraine đã kiệt sức, điều đó được thể hiện trên chiến trường, trước các đòn tấn công đường không “dai dẳng” của Nga.
Sáng ngày 27/02, cặp đôi 'trai tài gái sắc' MC Huyền Trang Mù Tạt và tiền vệ Phạm Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.
Honda vừa nâng cấp nhẹ cho mẫu ZR-V tại thị trường quê nhà Nhật Bản, gần bốn năm sau khi xe lần đầu ra mắt. Đây được xem là “người anh em” của HR-V tại Bắc Mỹ.
CEO OpenAI khẳng định AI không tiêu tốn năng lượng quá mức, đồng thời phủ nhận cáo buộc ChatGPT dùng hàng chục lít nước mỗi truy vấn.
Kia đã đưa Telluride Hybrid 2027 vào sản xuất tại West Point, bang Georgia (Mỹ), đồng thời công bố giá bán khởi điểm từ 46.490 USD (chưa gồm phí vận chuyển).
Khép lại chuỗi ngày 'mỗi mùng một concept', Joyce Phạm khiến netizen mãn nhãn khi 'chốt hạ' mùa Tết 2026 bằng vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.
Toyota vừa tung ra loạt ưu đãi lớn dành cho mẫu SUV thuần điện mới nhất của mình là bZ Woodland 2026 mới chỉ vài tuần sau khi ra mắt thị trường Mỹ.
Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới.
Không cần cầm gậy cơ, Lê Tuyết Anh vẫn khiến netizen 'đứng hình' khi tung bộ ảnh với giao diện quý cô sang chảnh, khoe trọn visual cực phẩm.
Lực lượng không quân chiến thuật Nga đang trút bom ồ ạt xuống thành phố Kostiantynivka, đồng thời bộ binh liên tục đột phá vào thành phố.
AUDI E5 Sportback từng có 10.000 khách đặt cọc chỉ sau 30 phút mở bán, bất ngờ giảm giá mạnh sau khi chỉ bán 420 chiếc tại Trung Quốc trong tháng 1/2026.
Chẳng cần chung một khung hình, một cặp đôi ngoại quốc vẫn khiến dân mạng 'tan chảy' bằng cách check-in khi du lịch Việt Nam đồng điệu đến từng centimet.
Chuyên gia tìm thấy mộ hình thuyền từ thế kỷ 10, chứa thi thể phụ nữ, đồ trang sức tinh xảo và chú chó nhỏ, phản ánh đời sống thời Viking.
Nvidia bất ngờ thay thế thỏa thuận 100 tỷ USD bằng khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI, làm dấy lên tranh cãi về bong bóng AI và chiến lược tài chính.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi xúc động khi nhận được sự giúp đỡ quý giá và tìm được đối tác làm ăn phù hợp.
Khu vườn hơn 2ha của Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc hội tụ các siêu phẩm cây cảnh và bộ sưu tập gỗ hóa thạch hàng triệu năm.
Khép lại một mùa Tết, Lê Gia Linh vừa đăng tải loạt ảnh mới khiến cộng đồng mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp ngày càng mặn mà và phong thái dịu dàng của cô nàng.
Đăng tải loạt khoảnh khắc cực cháy trong chuyến du lịch biển đầu năm, Phương Ly gây ấn tượng mạnh với làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình không chút mỡ thừa.
Các chuyên gia đã giải mã được một bí ẩn lớn về một cỗ quan tài ở Ba Lan chứa hài cốt của "công chúa" rơi xuống từ vách đá bị xói mòn hơn 100 năm trước.
Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực gần như luôn xuất hiện theo cặp. Chúng xảy ra theo chu kỳ có thể dự đoán được.