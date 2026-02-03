Hà Nội

Xã hội

Kịp thời cứu 3 người trong vụ tai nạn ô tô rơi xuống taluy âm ở Tuyên Quang

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng kịp thời đưa 3 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô đi cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 3/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Cán Tỷ vừa nhanh chóng triển khai phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ thành công 3 người dân bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông, đưa đi cấp cứu kịp thời.

624903102-1382021170628792-7850295951196182197-n.jpg
Lực lượng chức năng cứu 3 người trong vụ tai nạn ô tô rơi xuống taluy âm.

Trước đó, trưa cùng ngày, tại Km6+50 đường Lao Và Chải - Cán Tỷ thuộc thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn do 01 xe ô tô biển kiểm soát 35C-15774 lao xuống taluy âm cách mặt đường 50m, trên xe có 3 người gồm 2 nam, 1 nữ.

Kết quả xác minh ban đầu, người điều khiển ô tô là H.V.H (sinh năm 1974, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và 2 người ngồi cùng xe là B.L (sinh năm 1996, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và T.X.T (sinh năm 1981, trú tại tổ 37, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Cán Tỷ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng kịp thời đưa 3 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện tại Công an xã Cán Tỷ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông thông suốt, không để xảy trình trạng ách tắc cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nguồn: ĐTHĐT.
