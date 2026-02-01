Hà Nội

Xã hội

Xem xét 3 phương thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xem xét cả 3 phương thức nhà nước, tư nhân và hợp tác công tư PPP với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thiên Tuấn

Chiều 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-224034.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu các phương thức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho hay, các bộ, cơ quan đang triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; đang đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đặc biệt, đã ký hợp đồng Tư vấn hỗ trợ quản lý, chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn công nghệ cho bước nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các địa phương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đã triển khai...

Kết luận phiên họp, về chủ đầu tư các dự án đường sắt và Tổ hợp công nghiệp đường sắt, tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chủ trương của Chính phủ là giao cho các địa phương và tổng công ty thực hiện.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công trình mang tính khẩn cấp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nhu cầu phát triển của đất nước nên khẩn trương áp dụng pháp luật hiện hành để triển khai.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bên liên quan cần khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi; song song với đó là tiến hành các nhiệm vụ khác như giải phóng mặt bằng... Tiếp tục nghiên cứu, xem xét cả 3 phương thức nhà nước, tư nhân và hợp tác công tư, trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Trước đó, thông tin với báo chí chiều tối 30.1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho hay, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã có tư vấn quản lý là liên danh tư vấn uy tín của Tây Ban Nha - đây cũng là quốc gia sở hữu hệ thống đường sắt tốc độ cao lớn nhất châu Âu.

Liên danh EVRC - Europe Vietnam Railway Consortium có nhiệm vụ hỗ trợ Ban quản lý dự án Thăng Long tổ chức lập nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; hỗ trợ chủ đầu tư quản lý hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát...

Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật; tham gia cùng chủ đầu tư giải trình với cấp có thẩm quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung của bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Liên quan nguồn lực thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công hay đối tác công tư, ông Huy cho biết, Nhà nước chủ trương huy động các nguồn lực xã hội nhưng không thể chuyển toàn bộ rủi ro cho doanh nghiệp.

Với các dịch vụ công mà khu vực tư nhân khó tham gia, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Việc lựa chọn phương thức đầu tư sẽ đi kèm đánh giá rủi ro và cơ chế chia sẻ rủi ro. Do đó, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu toàn diện các hình thức đầu tư, các nội dung này đang được tư vấn nước ngoài phân tích, đánh giá.

Tại cuộc họp, với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án thành phần 1; khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định vay vốn và Hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt - Trung.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng khuyến khích các địa phương làm chủ đầu tư, tiến hành những bước tương tự như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

