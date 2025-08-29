Hà Nội

Giải mã

Kinh hoàng chuột khổng lồ gây "náo loạn" ở Anh

Theo ước tính, khoảng 250 triệu con chuột được ghi nhận ở Vương quốc Anh. Một số con chuột to như mèo gây nhiều lo ngại, bao gồm mang theo mầm bệnh.

Tâm Anh (Mail Online)
Nhiều người dân ở Anh phát hiện những con chuột to như mèo bò vào trong nhà. Mỗi con chuột có chiều dài khoảng 56cm từ mũi đến đuôi. Khi xem ảnh chụp những con chuột này, nhiều người không khỏi lo lắng, sợ hãi. Ảnh: The Sun.
Một chuyên gia kiểm soát dịch hại tại Anh đã cảnh báo về nguy cơ bùng nổ chuột khổng lồ trong mùa Đông năm 2025 do ảnh hưởng từ thời tiết nóng bức, rác thải tăng và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Ảnh: Tony Smith/SWNS.com.
Theo Kieran Sampler, người sáng lập nhóm Yorkshire Rat Pack, mùa Hè nóng nực kết hợp với văn hóa tiêu thụ đồ ăn nhanh phổ biến và hệ thống cống rãnh cũ kỹ đang tạo điều kiện lý tưởng cho những con chuột phát triển với cơ thể siêu to. Ảnh: The Sun.
Ông Sampler giải thích: “Rác thải hiện nay nhiều hơn 20 năm trước, với đồ ăn thừa từ các quán ăn nhanh và khu thùng rác chung ở tòa nhà cao tầng. Chúng tôi bắt chuột lớn hằng ngày, tình hình đang vượt tầm kiểm soát...”. Ảnh: Richard Smilicz/SWNS.com.
Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi sự phá hoại của chuột là trang trại, kho hàng và nhà cũ với ống sắt đúc. Ảnh: TERRY WALKER/WESSEX NEWS Agency.
Hội đồng Quận Redcar và Cleveland đã thành lập nhóm đặc nhiệm kiểm soát dịch hại liên đảng để ứng phó. Ông Salvin kêu gọi các hội đồng khác hợp tác với công ty nước để xử lý những chuột to như mèo. Ảnh: Nick Edwards for www.dailymail.co.uk.
Theo ước tính, Anh hiện có khoảng 250 triệu con chuột. Chúng có thể mang bệnh Weil - bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Leptospira gây ra và có thể lây sang người. Ảnh: Twitter/divajulieann.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
