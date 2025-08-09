Những điều khó tin về loài chuột mù cực hiếm của Việt Nam

Hà Nội

Là một sinh vật kỳ bí của các vùng núi miền Bắc Việt Nam, chuột mù (Typhlomys cinereus) là loài vật độc đáo không được nhiều người biết đến.

1. Chuột mù là loài gặm nhấm có mắt tiêu giảm. Chúng có đôi mắt rất nhỏ, gần như không nhìn được, do thích nghi với môi trường sống trong hang tối và khe núi ẩm thấp. Ảnh: Pinterest.
2. Là loài đặc hữu hiếm gặp ở Đông Nam Á. Chúng được tìm thấy chủ yếu tại các khu rừng trên núiở Trung Quốc, Việt Nam và Lào, với phạm vi phân bố rất hạn chế. Ảnh: joelsartore.com.
3. Thuộc một họ riêng biệt – Platacanthomyidae. Loài chuột mù là một trong hai chi còn tồn tại trong họ này, khiến nó trở thành sinh vật có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu tiến hóa. Ảnh: Species New to Science.
4. Có cơ thể nhỏ nhắn và đuôi dài rậm lông. Chiều dài thân chỉ khoảng 7–9 cm, nhưng đuôi có thể dài hơn cơ thể, giúp chúng duy trì thăng bằng khi di chuyển trong hang hẹp. Ảnh: inaturalist.
5. Hoạt động về đêm và rất nhút nhát. Chuột mù sống về đêm, di chuyển chậm và chủ yếu dựa vào xúc giác cùng khứu giác để tìm đường và kiếm ăn. Ảnh: science.org.
6. Chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Chúng ăn rễ cây, quả rụng, nấm và các chất hữu cơ phân hủy – phản ánh vai trò sinh thái quan trọng trong việc phân hủy sinh học. Ảnh: cas.cn.
7. Rất khó nghiên cứu trong điều kiện tự nhiên. Do sống kín đáo, trong các hốc đá sâu hoặc rừng rậm trên núi cao, loài này hiếm khi bị con người nhìn thấy trực tiếp. Ảnh: Species New to Science.
8. Là loài chỉ mới được nghiên cứu kỹ trong vài thập kỷ gần đây. Dù được mô tả từ thế kỷ 19, nhưng phải đến đầu thế kỷ 21, các nghiên cứu di truyền và giải phẫu mới xác nhận vị trí độc đáo của chúng trong cây tiến hóa. Ảnh: X.
