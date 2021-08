Ngân hàng nhiều nợ xấu nhất 6 tháng đầu 2021: Gọi tên SCB, LienVietPostBank, VIB

Agribank giữ vị trí "quán quân" về dư nợ xấu

Số liệu thống kê từ báo cáo tài chính quý II/2021 của 29 ngân hàng cho thấy, tổng số dư nợ xấu các nhà băng đến thời điểm 30/6/2021 đã tăng 4,5% so với cuối năm trước với gần 124.898 tỷ đồng.

Theo đó, Agribank giữ vị trí "quán quân" về dư nợ xấu với gần 24.429 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm trước (báo cáo tài chính riêng lẻ). Tỷ lệ nợ xấu Agribank tính tới thời điểm 30/6/2021 là 1,9%.

Tính đến cuối quý II/2021, dư nợ xấu của Agribank là gần 24.429 tỷ đồng.

Mặc dù nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 12,5% xuống 14.311 tỷ đồng; song, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 90% lên 5.211 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng gấp đôi lên 4.906 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Agribank đã tăng từ mức 110% lên 131%.

Lienvietpost cũng nằm trong top ngân hàng có số dư nợ xấu cao nhất. Tính đến 30/06/2021, LienVietPostBank có 2,557 tỷ đồng nợ xấu, con số này xấp xỉ đầu năm. Tuy nhiên, có sự dịch chuyển giữa các nhóm nợ, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn gấp 2.3 lần thì nợ có khả năng mất vốn giảm 32%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1.43% của đầu năm xuống còn 1.34%.

Theo báo cáo tài chính của VIB, tính đến hết tháng 6/2021, tổng tài sản của VIB đạt hơn 277.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2020. Trong đó cho vay khách hàng đạt gần 183.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm trước. Số dư nợ xấu là 3.102 tỷ đồng, lệ nợ xấu chiếm 1,31% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 1,52% thời điểm cuối năm 2020.

Dư nợ xấu của SCB là 3.212 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính của SCB, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 487,3 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận quý II của SCB đạt 16 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SCB đạt 671.694 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm trước. Trong đó cho vay khách hàng tăng 2,6% đạt 360.406 tỷ đồng, số dư tiền gửi khách hàng đạt 479.216 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh hơn 60% xuống còn 3.212 tỷ đồng nhưng vẫn nằm trong top 10 ngân hàng có số dư nợ xấu lớn nhất tính đến hết 30/6/2021.

Tỷ lệ nợ xấu của SCB giảm từ 2,34% cuối năm trước về 0,89%.

Ngân hàng hiện có 48.400 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC trong đó đã trích lập dự phòng được 7.936 tỷ đồng.

Hồi tháng 6 vừa qua, SCB vướng lùm xùm khi bị khách tố “chèn ép” nộp tiền lãi lên hơn 6 triệu đồng trong quá trình khách sử dụng thẻ visa Premier Mastercard World. Trước sự việc này, đại diện truyền thông SCB cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, ngân hàng đã gọi điện và có giải thích cho khách hàng với tinh thần cầu thị.