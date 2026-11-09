Khởi tố người cha ở Thanh Hóa đánh hai con gái ruột nhập viện

Công an Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Tú để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau khi người này dùng gậy đánh hai con gái, khiến cả hai cháu bị thương.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (còn gọi là Tú lơ, SN 1984, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Văn Tú tại cơ quan Công an. (ảnh CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h ngày 22/10, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (SN 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, người này gọi hai con gái là cháu N.B.N. (SN 2010) và cháu N.T.V. ra ăn cơm. Tuy nhiên, cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Khi thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu V. ra ngoài và tiếp tục đánh vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, vợ Tú phát hiện hai con gái bị thương nên đưa các cháu đến bệnh viện điều trị. Kết quả giám định pháp y xác định, cháu N.B.N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. là 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều chưa đủ 16 tuổi.

Cơ thể của cháu N. bị bầm tím. (ảnh: CACC)

Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tú từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Cụ thể, năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đến năm 2011, người này tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.